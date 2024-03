Newell's sufrió y lo ganó con 10 ante Sarmiento en Junín

Newell''s triunfó ante Sarmiento en Junín por 1-0, en un partido que le costó mucho y pudo llevarse a pesar de jugar con 10 gran parte de la segunda etapa. El equipo que conduce Mauricio Larriera superó a Boca, Estudiantes y Defensa y Justicia en la tabla, teniendo en cuenta que el Xeneize y el Pincha deben un partido entre sí. El gol fue de Juan Ignacio Ramírez de penal.



En los primeros 45 minutos Newell's no encontró conexiones. Si bien Esteban Fernández fue de lo más claro del club del Parque, no los centros de Francisco González y Misael Jaime no encontraron a Juan Ignacio Ramírez en el área. Del mismo modo, los pases de Fernández Cedrés a la hora de romper líneas fueron un tanto imprecisos y no lograron dar con un compañero.

Newell's tuvo más la pelota, pero no desequilibró ni tuvo oportunidades de gol, a excepción de un disparo de Julián Fernández que se fue por arriba del travesaño.

Sarmiento sufrió la pérdida de su capitán y figura Lisandro López, quien tuvo una lesión muscular.

Ya en la segunda etapa, la Lepra se encontró con la expulsión de Rodrigo Fernández Cedrés, quien vio la roja por una discutible doble amarilla. A partir de ese momento, Newell's dio una muestra de carácter y aprovechó la infracción sobre el ingresado Giovani Chiaverano para lograr la única diferencia.

El juvenil rojinegro recibió en el área sobre el minuto 34 y giró sobre la marca de Nahuel Gallardo, quien lo tocó abajo y Espinoza cobró penal. El "Colo" Ramírez se hizo cargo del envío el cual cruzó al palo izquierdo y venció al arquero Monetti.

Newell's aguantó los siguientes minutos, con un momento de zozobra extremo cuando se dio la revisión de un posible penal de Matko Miljevic, a quien la pelota le dio en el codo en el interior del área, pero Merlos desde el VAR descartó.

El rojinegro venció ante Sarmiento y se acomodó en la tabla de cara al duelo del próximo fin de semana ante Boca en el Parque. De este modo, marcha tercero en su zona con 21 puntos, a la espera de que el Xeneize termine su duelo con Estudiantes.





Luego del empate ante Platense y la victoria ante Midland para avanzar en Copa Argentina, el rojinegro visitó a un conjunto que le es difícil en la historia. De los anteriores ocho partidos no pudo conocer el triunfo ante el Verde.

Larriera contó con el regreso del paraguayo Gustavo Velázquez, quien no estuvo el último partido por ser convocado a su selección. En tanto, Ian Glavinovich, purgó una fecha de suspensión por llegar a la quinta amarilla ante el Calamar. El compañero de zaga del guaraní fue Leonel “Piri” Vangioni.

Formaciones

Newell’s: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Leonel Vangioni, Ángelo Martino; Julian Fernández, Rodrigo Fernández Cedrés y Esteban Fernández; Misael Jaime, Juan Ignacio Ramirez y Francisco González. DT: Mauricio Larriera.

Sarmiento: Fernando Monetti; Elías López, Franco Paredes, Juan Insaurralde, Juan Hernández y Yair Arismendi; Manuel Mónaco, Fernando Godoy, José Mauri; Joaquín Gho y Lisandro López. DT: Israel Damonte.