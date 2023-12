Miguel Ángel Russo: "Si llegamos hasta acá es porque nadie nos regaló nada"

Rosario Central disputará una nueva gran final en su historia este sábado en Santiago del Estero. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo se enfrentará a Platense, con la posibilidad de bordar una nueva estrella en su escudo.

"Nadie llega a una final por nada, lo que pienso de Platense lo pienso de nosotros: si llegamos hasta acá es por algo, porque nadie nos regaló nada", afirmó el técnico en conferencia de prensa. En la misma línea, sostuvo que lo más importante para darles a sus jugadores antes de la final "es calma y tranquilidad”. “No tenemos que alterar todo lo que hicimos, por algo hemos llegado hasta acá", continuó.

"No tenemos que alterar todo ni tampoco dejarnos estar, Dios quiera que se nos dé, si se tiene que dar se va a dar, pero nadie nos regaló nada, así que vamos a tratar de llegar a este momento de la mejor manera. Ustedes me preguntan por las sensaciones, pero ellos son futbolistas a los que no hay que explicarles todo, no busquen nada raro y entiendan que somos seres humanos y que somos normales", expresó.

Consultado sobre si la forma en la que juega Central es la que más le gusta, Russo respondió que "las formas a veces tienen que ver con el nivel de los jugadores, a uno a lo mejor le gustaría jugar de determinada manera, pero hay que ver que hay buenos jugadores y que el armado del equipo fue duro, largo y difícil".

“Cuando empezamos todo esto con Gonzalo Belloso estábamos a cinco puntos del descenso y el club estaba fundido. Perdimos varios partidos, hemos recibido golpes durísimos, pero siempre nos levantamos. Por eso, saber de dónde venimos y dónde empezamos este camino nos sirve para tomar dimensión de dónde estamos parados ahora", remarcó.

Hasta el momento, el entrenador no dio indicios sobre el probable equipo titular que pondrá en cancha ante Platense. "Que me perdone el periodismo, pero esta semana vamos a cerrar las prácticas", adelantó el entrenador. Ante Racing y River, Russo repitió equipos, fundamentalmente con el doble cinco de Kevin Ortíz y Agustín Toledo.