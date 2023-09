Marcelo Lewandowski: "No he visto ninguna plataforma como la nuestra"

El senador nacional y candidato a gobernador de Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, dijo este domingo estar “con la consciencia tranquila” tras votar en Rosario.

“No quiero romper la veda, lo que dije lo dije en la campaña, expresé todo lo que pensaba, expuse en el debate las contradicciones, escuché pocas repreguntas en la semana a quien debería dar explicaciones en Santa Fe”, declaró.

En esa línea, amplió: “Siempre uno ha trabajado en toda la campaña todo lo que pienso, siento, los proyectos, no ha habido nadie que haya presentado lo que quiere hacer y con qué dinero, no he visto ninguna plataforma como la nuestra, con muchas convicciones. La gente es la que decide con su voto”.

Sobre la competencia electoral, afirmó: “Quedaba muy claramente manifestado, di muestras de lo que se decía y hacía en los cuatro años en que el candidato a gobernador fue ministro, las contradicciones que hay, asumiendo que estamos muy mal, hace 15 años que estamos muy mal”.

Y concluyó: “Dos modelos muy distintos se ponen a debatir y a expresar en las urnas, concretos. Producción, formas de conducir, en donde realmente uno tiene la consciencia tranquila que las cosas las hace de frente ya la luz del día”.