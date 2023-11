Heinze: "El próximo partido es el último que voy a estar en Newell's"

Gabriel Heinze dejará de ser el entrenador de Newell’s. Luego de magros resultados y no lograr los objetivos propuestos en la Copa Sudamericana y el torneo local, el “Gringo” no continuará en el “rojinegro”, donde vencerá su contrato a fin de año.

El ex técnico de Vélez y Argentinos Juniors confirmó la decisión en conferencia de prensa tras la derrota de Newell’s ante Boca en la Bombonera. Su equipo perdió por 1-0 en un partido que tuvo todo para ganar, pero terminó perdiendo por un penal evitable de Guillermo Balzi y una buena definición de Miguel Merentiel.



"Estas cosas pueden pasar. Yo no lo llamaría error porque ya estás juzgando a una persona. Balzi hizo un excelente partido. Me voy con mucha bronca por el partido que hicieron y porque no pudimos llevarnos nada, otra vez", dijo sobre el penal del volante.

Y añadió: "Soy el responsable y siempre voy a estar con mis jugadores y la institución. Sería muy fácil irme a mi casa pero no soy así. Voy a estar hasta el último día que deba estar. Este año pasaron cosas muy buenas y también estuvieron estos resultados. Voy a estar con mis jugadores".

"Hoy me toca estar en el lugar más lindo. No sé si va a haber otro lugar más lindo, donde yo vaya a trabajar poniendo el corazón. Es muy difícil encontrar eso, levantarte todos los días e ir a un lugar que es ideal para trabajar. Eso es lo más lindo, no es presión. Viví un año en un lugar muy lindo y me han dejado trabajar. El próximo partido va a ser el último en el que voy a estar en Newell's. Me dejaron trabajar muy bien. Es un privilegio estar en este club y el que venga se va a sentir muy bien", concluyó.