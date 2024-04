Hartazgo y corte de calles en barrio Parque Casas tras saga de homicidios

En otra jornada marcada por la violencia armada en Rosario, el foco de la indignación y el miedo se centró en el barrio Parque Casas, donde vecinos salieron a las calles para manifestar su bronca y su temor después del asesinato de un hombre en la misma esquina donde hace apenas tres días se cobraron las vidas de dos jóvenes .

Este viernes por la tarde, en la intersección de las calles Ghiraldo y Cavia, dos individuos a bordo de un auto blanco abrieron fuego contra un hombre presuntamente inocente, dejándolo gravemente herido. A pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, perdió la vida en el lugar.

Este nuevo acto de violencia desencadenó una respuesta visceral por parte de vecinos que salieron a expresar su indignación y exigir respuestas, con corte de tránsito incluido en la esquina de Casiano Casas y Cavia.

Uno de los vecinos sintetizó al móvil de Cadena 3 Rosario el malestar general por la inseguridad que prevalece en la zona y la sensación de abandono.

“Acá el barrio no da más. Hoy mataron a un inocente de 34 años. No tiene nada que ver. Acá en Cavia y Ghiraldo estaba el búnker anteriormente, ahora está en la otra cuadra. Que haya más seguridad, no se puede vivir más acá”, dijo.

Y agregó: “Así estamos viviendo, no aparece nadie acá. No da para más. Está muy peligroso el barrio y nadie hace nada. Hace tres días balearon a tres, dos se murieron, uno está internado y ahora mataron a un inocente. Y nadie hace nada”.

La muerte de este vecino, descrito como un hombre sin ninguna conexión con disputas narco, se suma a los crímenes en Parque Casas de los últimos días. El pasado martes se produjo una feroz balacera que resultó en doble homicidio (los asesinados tenían 22 y 23 años).