Chocaron un auto y una moto en la rotonda de Pellegrini y Belgrano: un fallecido

Un choque entre un automóvil y una motocicleta en la rotonda de Pellegrini y avenida Belgrano dejó como saldo el fallecimiento del conductor de la moto, quien perdió la vida en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas por el impacto.

Según los informes preliminares, el conductor del automóvil fue identificado como Daniel S., y brindó su testimonio al móvil de Cadena 3 Rosario.

"Venía en la misma dirección que él, y él me pasó o me pasó por acá del susto que tengo no me acuerdo si me pasó por acá o me pasó por allá, pero me parece que casi me agarra, porque yo venía con el codo afuera y me parece que me pegó del lado del conductor", relató, visiblemente afectado.

El conductor del automóvil señaló que el motociclista viajaba a una velocidad considerable y sin casco de protección.

"Pobre, no la pudo sostener la moto, un pibe joven, pero venía rápido, nunca lo vi nunca lo vi", afirmó.

Informe de Agostina Meneghetti.