Ayudas para elegir la mejor escuela para tu hijo

Lucas Correa

El 2024 nos viene pisando los talones y con él llegan muchos cambios. Probablemente una de las novedades más trascendentales sea para los niños que ingresan a la escuela primaria y sus familias. Nueva escuela, nuevos compañeros, nuevas maestras, nuevas dinámicas y un mundo que si bien no es totalmente determinante, se vuelve muy importante en la vida de una persona.

Elegir un buen colegio se vuelve todo un desafío para los padres y madres de lugares que tienen posibilidades de elección. Las variables a tener en cuenta son casi infinitas y el peso que sienten algunos adultos responsables por lo importante de su decisión se vuelve difícil de manejar. Le pedimos un puñado de tips a la Doctora en Educación, Carina Cabo, que sirvan de ayuda para padres que estén decidiendo. Esto no pretende ser, ni mucho menos, una guía definitiva ni manual de nada. Sólo sugerencias para complementar las ideas que ya tengan y que brinden algún otro punto de vista.

“A veces los papás, las mamás, no creen que haya que decidir o elegir una escuela determinada. Van a la que le corresponde quizás por cercanía o por una cuestión religiosa, pero en realidad es una decisión que va a marcar el futuro de nuestro hijo. Entonces, creo que hay que darle especial interés”, indica.

Cercanía

“Si bien no creo que exista la escuela ideal, sí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos generales. Si queremos que vaya a una escuela pública o privada, religiosa o laica, que sea una escuela cercana o quizás elegimos una más lejos, pero que tenga que ver con el ideario nuestro. Entonces, yo creo que una decisión fundamental es que no esté lejos porque muchas veces vivimos en un lugar, lo llevamos a otro, 20/30 cuadras, pero no es solamente ir y venir dos veces por día, llevarlo y traerlo, sino que los niños y niñas se socializan con sus compañeros, entonces quieren ir a jugar a la casa de los chicos, tienen actividades cercanas a la escuela o en un contraturno, que tienen un espacio libre en el medio, o los cumpleaños, que también son fuera del horario escolar. Entonces, creo que eso es muy importante dentro de esos aspectos generales”, indica la especialista.

Estado edilicio

“Otro de los aspectos generales que me parece que hay que tener en cuenta es el estado del edificio. Yo creo que los papás, las mamás, tienen que recorrerlo previamente para ver si las aulas tienen luz natural, si hay carteleras, si hay cuestiones pedagógicas que alegran la escuela. A su vez, si tienen un comedor o no, si tienen calefacción, si tienen patios para que los chicos jueguen. También dentro de esos aspectos generales, si los chicos tienen clases extras, si hay variedad, si hay distintas opciones donde uno lo puede dejar en la escuela. (si la escuela ya hace inglés y hace el deporte, no tengo que ir y venir llevando y trayendo)”, explica Cabo.

Aspectos pedagógicos

“Dentro de los aspectos pedagógicos, creo que los papás tienen que pedir una entrevista previa con la directora, preguntarle. Yo particularmente consulto cómo se enseña a leer y a escribir. Y a su vez, si hay muchos alumnos en primer grado. Con mi hijo mayor, cuando fui a una escuela, me dijeron, sí, hay 42/43 alumnos en primer grado. Y le dije, ¿repiten?, sí, sí, tres o cuatro repiten. Es decir, que con esa cantidad de alumnos no hay posibilidad de un seguimiento, sobre todo para aquellos que tienen aprendizajes más lentos. Entonces creo que está bueno esto de tener una entrevista con la directora.

A su vez, qué hacen con los alumnos que no aprenden con facilidad, aquellos que tienen dificultades. ¿Tienen algún tipo de gabinete, tienen psicóloga, tienen algún tipo de acompañamiento, psicopedagoga? Eso creo que también es importante. En lo pedagógico también tiene que ver el ideario que uno elige: si uno elige que sea una escuela religiosa, de una determinada cultura como la alemana, la inglesa. A su vez, qué otras materias dan extras, si es que dan, más allá del deporte, que yo creo que es fundamental. Hay que empezar a revalorizar el deporte en la escuela porque, lamentablemente, es una de las pocas materias que toma en cuenta el cuerpo, una educación física. Las demás materias toman en cuenta sólo la cabecita de los niños. Y qué otras actividades, ¿no? Robótica, lo que fuere.

Además, ¿las familias participan de actividades? Cuando hay algún tipo de conflicto, de pelea con los chicos, ¿qué medidas preventivas toman para que esto no ocurra o cómo lo solucionan? Si tienen inglés curricular o extracurricular porque eso tiene que ver también con el horario y con la formación. Si tienen inglés extracurricular obviamente va a afianzar un segundo idioma y esto facilita que no los tengamos que llevar por fuera. Y, a su vez, pensar en si tenemos más de un hijo que los hijos son absolutamente distintos. Si bien, vamos a elegir una escuela en general, veamos si esa escuela respeta el ritmo del aprendizaje”, agrega.

Padres, a no proyectar

“No proyectemos a nuestros hijos aquellas frustraciones nuestras: que digamos yo quiero que vaya a una escuela alemana porque yo siempre tuve deseos de irme a vivir a Alemania o me gustó siempre a mí la cultura alemana. O enseñan deporte y lo mío fue el deporte. Eso, no proyectar a los hijos, es fundamental.

También que una vez que uno decidió la escuela, que los chicos acompañen, den una vueltita, que miren. No digo que ellos elijan pero que ellos digan si les gustaría estar ahí con otros compañeros. Y si hacemos una entrevista con esa directora, como te decía, nosotros como padres también llevemos preguntas. Elegir la escuela en función de las características de nuestros hijos, hijas, de nuestro ideario y de nuestras características, y a su vez de lo que veamos nosotros de antemano con nuestros niños y niñas”, indica.

De lo ideal a lo posible

“Si vemos que tienen dificultades en el aprendizaje, ver que en esa escuela puedan acompañarlo. Y por eso digo, no creo que exista la escuela ideal, sí creo que hay que elegir la escuela posible para nuestro hijo, nuestra hija, y basarnos en la realidad de cada familia, Es una decisión que va a incumbir, que lo va a desarrollar, que lo va a afectar toda la vida. Y bueno, insisto, cercanía, tipo de gestión, pública o privada, religioso o no, elegir según las potencialidades de nuestro hijo, las limitaciones, cómo trabajan la educación emocional, es decir, tienen determinados tipos de hábitos, de encuentros, hacen campamentos, lo que fuere, eso también es importante. Y a su vez, si se basan mucho en enseñar contenidos, bien disciplinares, pues también le ayudan a enseñar a pensar, a resolver problemas.

Eso también creo que tenemos que ir empezando a preguntar, porque si bien la escuela sigue siendo bastante enciclopedista, hay escuelas que ya tienen ciertos trabajos en el aula que van más por ayudar a pensar más allá de los contenidos.

Y saber que la escuela que elijamos no va a colmar el 100% de nuestra expectativa. En general, cada vez nos va a desilusionar más, pero bueno, es la escuela posible, ¿no? Y pensar que el futuro de nuestros hijos está en las manos de esa escuela, entonces por eso hay que elegirla. Los papás tenemos que aprender a mirar”, concluye.