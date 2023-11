Andrés Calamaro se despidió de Argentina a orillas del Paraná

Eugenia Iérmoli

En el marco de su gira internacional "Calamaro en concierto" el músico regreso a Rosario después de cuatro años con dos funciones agotadas en el anfiteatro municipal "Humberto de Nito" para mas de 10 mil espectadores.

Repasando una veintena de canciones, las más exitosas y ovacionadas de su repertorio que repitió en ambas presentaciones comenzando por “Output-Input” seguida de melodías memorables como Estadio Azteca, Alta suciedad, Flaca, Paloma, Tuyo siempre.

Acompañado por una banda de grandes músicos, durante la noche fue alternando momentos entre su guitarra, los teclados, y su voz.

A sus 62 años el Salmón, considerado uno de los íconos del rock argentino reafirmó su impacto generacional en una audiencia que logró cautivar a lo largo de más de cuarenta años de carrera.

Sus shows en la ciudad fueron dedicados al periodista y analista político rosarino Mauricio Maronna, fallecido en 2021, melómano como él, con quien compartieron durante largos años de amistad el amor por la música, libros, asados y discos.

Su invitado destacado, quien pudo lucirse en un escenario que conoce muy bien fue el músico distinguido de la ciudad Coki Debernardi que sumó su voz en “El salmón”, “Alta suciedad” y “Maradona”.

La relación entre Calamaro y Debernardi comenzó en los años 90, cuando Coki se unió a la banda de Calamaro como guitarrista y participó en la grabación de varios de sus discos, como "Alta Suciedad" (1997), "Honestidad brutal" (1999) y "El Salmón" (2000).

Además, Calamaro y Debernardi han trabajado juntos en otros proyectos musicales fuera de la banda de Calamaro. Por ejemplo, en el año 2002 colaboraron en el álbum "Dichotomies", en el que Calamaro fue el productor y Debernardi contribuyó con su talento como guitarrista.

Durante dos horas de show, hubo homenaje para Miguel Abuelo y Los Abuelos de la Nada, interpretando con gran ovación del público "Lunes por la madrugada" recordando momentos en los que el artista tuvo una destacada participación cuando se unió a la banda en 1983 como tecladista y vocalista, aportando su talento y estilo único a la agrupación.

Con una reversión de "Justo que te vas" cómo lo hizo también en Buenos Aires hubo un sentido homenaje a Ricardo Iorio, que falleció el mes pasado a pocos días de haber dado su último recital en el mismo escenario.

A sus 62 años el Salmón evitó hacer menciones políticas durante sus presentaciones pese a sus polémicas y cuestionadas declaraciones apoyando al presidente electo Javier Milei, pero sí lo hizo durante su estadía en la ciudad en redes sociales.

Sin duda, el salmón y Rosario tienen una relación especial. La ciudad ha sido un lugar de inspiración para el músico y ha sido correspondida con el cariño y admiración de sus fanáticos. La música de Calamaro ha dejado un legado imborrable en la cultura musical. Con su sonido rockero.

Con sonido rockero, Calamaro coronó su gira de 40 conciertos en la ciudad entre música, homenajes y emociones. Con un mensaje final agradeciendo a quienes formaron parte de esta memorable gira a la espera de un "Hasta pronto".

"Pletórico Rosario segunda noche. Todo este tramo de la gira en Argentina es extraordinario. La música ocurre en tiempo real, somos nuestro último recital y el siguiente, lo demás son avisos fúnebres. Nada resulta superior al destino del canto. Música hay una sola. Es nuestra", expresó Calamaro en Instagram.

Y añadió: "El sábado y está noche tocamos para el anfiteatro de Rosario a la vera del majestuoso Río Paraná. No se si eran casi quince mil personas pero fue unánime y verdadero, genuino y vital, ajenos al barullo, música existiendo y muy bien tocada por mis compañeros y yo. Siempre mejor, ocurriendo. Especiales y extraordinarios recitales en Rosario, honrados. Rosario. Music is the best, la música no se mancha. Conmigo No. De mil amores Rosario, gracias por los mejores días de mi vida. Rosario Rosario... Para no irse nunca". "Al gran pueblo rosarino salud", concluyó como saludo a su público.