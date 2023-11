Rosario Oyhanarte y una charla íntima y real entre mujeres en Córdoba

Giuliana Piantoni

Córdoba se prepara para recibir a Rosario Oyhanarte, autora del exitoso libro "Lo nuestro fue real", en una presentación especial que tendrá lugar en Standard 69. La escritora compartirá su experiencia y profundizará sobre su obra en una charla única que promete ser tan apasionante como sus historias.

La presentación, que se llevará a cabo en Villa Huarcalde, contará con un formato diferente. La propia Rosario Oyhanarte revela: "Yo no conozco Córdoba y lo tengo muy pendiente. Así que por fin se me dio. Mira, ¿qué te puede esperar? Comida riquísima como solo en Standard saben servir con esos manjares que caracterizan al lugar."

El evento incluirá una charla entre Rosario y Agustina Vivanco, donde abordarán diversos temas relacionados con el libro y otros aspectos de la vida. Oyhanarte busca crear un espacio íntimo, donde el público pueda participar activamente. "Me gusta que haya como un ida y vuelta con el público, no que sea una conferencia mía a plomazos, sino que se genere un encuentro íntimo", comenta la autora.

Rosario compartió detalles sobre su infancia y cómo su amor por la creación de historias la acompañó desde pequeña. La autora, que se define como extrovertida y sociable, relató anécdotas de su niñez, destacando su pasión por el teatro, la escritura, el dibujo y la creación de mundos imaginarios.

Sobre su ingreso al mundo literario, Oyhanarte reveló: "A mí de chiquita me gustaba mucho leer y escribir. No tengo así como un recuerdo concreto de en qué momento, pero ya con 9 años sí me acuerdo con la computadora de casa escribiendo un guión de teatro o un cuento."

El tema del amor, tanto en pareja como el amor propio, será uno de los ejes centrales de la charla. Rosario destaca: "Me gusta hablar mucho del amor y de las relaciones, pero el amor en sentido amplio, no solamente el amor de pareja, sino que hago mucha insistencia en lo que es el amor a uno mismo".

Además, la autora regalará a las asistentes una guía turística sobre París, inspirada en su novela. Oyhanarte reveló que, para escribir el libro, volvió a recorrer la ciudad con su editora, explorando no solo París, sino también lugares como San Maló y San Miguel, que tienen un papel crucial en la trama.

La cita es el 22 de noviembre en Standard 69, Villa Warcalde.

Entrevista de Giuliana Piantoni