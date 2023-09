Amalia Granata busca el batacazo en Diputados: “Si ganamos, gana la gente”.

A la expectativa y con la publicación de los primeros resultados en toda la provincia de Santa Fe, Amalia Granata habló en exclusiva con Cadena 3 Rosario al llegar su búnker en club Estudiantil y dijo que su victoria significaría que “gane la gente”.

“Esperando, muchas expectativas, creo que va a ser muy pareja para Clara, para Omar y para mí. Uno quiere ganar, si ganamos nosotros gana la gente y por primera vez va a ser manejada no por los feudos del socialismo y el peronismo. El resultado que sea, vamos a seguir en esta lucha. Hacer cosas nuevas y la vieja política queda atrás”, declaró.

Sobre sus preferencias para la intendencia de Rosario y la gobernación provincial, categorías para las cuales su partido (Unite) no compite, dijo: “No soy afín al kirchnerismo, claramente me inclino por el ala de Maxi. Tengo un buen vinculo, somos compañeros en la Cámara y compartimos ciertos valores republicanos. Monteverde es Grabois, el kirchnerismo más duro, no va con mis valore sin mi ideología, Pablo es un pibe que está, ha tenido años difíciles de gestión, lo han dejado solo. Cualquier otro intendente, se hubiese escondido, el dio la cara siempre”.