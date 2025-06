Vicealcaldesa de Cudahy, California, instó a pandillas a actuar contra redadas migratorias

CUDAHY, California, EE.UU. (AP) — La vicealcaldesa de Cudahy, una pequeña ciudad situada al sur de California, enfrenta numerosas críticas luego de que un video que parecía instar a las pandillas a oponerse a las detenciones de inmigrantes por parte de agentes federales en Los Ángeles se hiciera viral y minutos después fuera eliminado.

En la grabación, González preguntó a los pandilleros de Los Ángeles sobre su paradero: "Ustedes siempre hablan mucho, reclamando el barrio, y ahora que su barrio está siendo invadido por la pandilla más grande que existe, no se oye ni un pío de ustedes".

La vicealcaldesa mencionó a “18th Street” y “Florence”, reputadas pandillas en la región, cuestionando por qué sus miembros no se alzaban en protesta ante las redadas de inmigración. "Estamos ahí afuera luchando por nuestro territorio, protegiendo a nuestra gente, y, como, ¿dónde están ustedes?", enfatizó en su discurso, que insinuaba una convocatoria a la acción directa.

El Departamento de Seguridad Nacional no tardó en responder, describiendo los comentarios de González como “despreciables”. En un comunicado, se afirmó que estaba arremetiendo contra las agencias federales, incluyendo una fuerte advertencia sobre el aumento de ataques contra agentes de inmigración, superando en un 500% los incidentes previos. “La secretaria Noem ha sido clara: Si agredes a un oficial federal, serás procesado con todo el peso de la ley”, advirtieron.

González no ofreció comentarios de inmediato tras las críticas. El gobierno de Cudahy, a través de un comunicado, declaró que estaba al tanto del video y que las opiniones vertidas por la vicealcaldesa no reflejaban la postura oficial de la ciudad, enfatizando que la ciudad no proporcionaría más declaraciones al respecto.

Cudahy, un suburbio que alberga a aproximadamente 22.000 personas, se encuentra a unos 16 kilómetros (10 millas) al sur del centro de Los Ángeles.

Esta historia ha sido traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de inteligencia artificial generativa.