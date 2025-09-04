Un posible ataque de hutíes de Yemen apunta a barco en el mar Rojo tras ataques contra Israel

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un barco que navegaba por el mar Rojo fue blanco de un presunto ataque de los rebeldes hutíes de Yemen el jueves, según informaron las autoridades, mientras los milicianos aumentaron su lanzamiento de misiles contra Israel.

El ataque frente a la costa de Hodeida se produjo tras un ataque israelí la semana pasada que mató al primer ministro de los rebeldes y a varios funcionarios. Los hutíes emplearon municiones de racimo en sus ataques con misiles a Israel. Esos proyectiles desplegaron explosivos más pequeños que pueden ser más difíciles de interceptar, aumentando las posibilidades de impactos. Mientras tanto, Israel se preparó para una nueva ofensiva terrestre en su guerra contra Hamás, que ha devastado la Franja de Gaza.

En el ataque del jueves, un “proyectil desconocido” cayó al lado de una embarcación al mismo tiempo que se produjeron interferencias electrónicas particularmente intensas, según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, operado por la Marina británica. El barco y la tripulación estaban a salvo después del aparente asalto, añadió el centro.

La firma privada de seguridad marítima Ambrey también mencionó el aparente ataque, al igual que la firma EOS Risk Group, que señaló que los hutíes lanzaron varios ataques con misiles dirigidos a Israel en los últimos días.

“El ritmo actual refleja una clara escalada, pasando de lanzamientos esporádicos a múltiples intentos diarios”, indicó Martin Kelly, de EOS Risk Group.

Los hutíes no reclamaron de inmediato el aparente ataque, aunque pueden tardar horas o incluso días en reconocer sus asaltos. Los hutíes también atacaron al menos otro barco en los últimos días.

Desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2024, los hutíes atacaron más de 100 barcos con misiles y drones durante la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. En su campaña hasta ahora, los hutíes hundieron cuatro embarcaciones y mataron al menos a ocho marineros.

Los hutíes, respaldados por Irán, detuvieron sus ataques durante un breve alto el fuego en la guerra. Posteriormente se convirtieron en el objetivo de una intensa campaña de ataques aéreos de varias semanas ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de que él declarara que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes hundieron dos embarcaciones en julio y mataron al menos a cuatro personas a bordo. Se cree que los rebeldes retienen a otros tripulantes.

Los nuevos ataques de los hutíes se produjeron mientras continuaron los esfuerzos por buscar un posible nuevo alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Entre tanto, el futuro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el maltrecho programa nuclear de Teherán está en duda después de que Israel libró una guerra de 12 días contra la República Islámica en la que los estadounidenses bombardearon tres recintos nucleares iraníes.

