Trump y Putin se reunieron en Alaska: una cumbre "fantástica" de casi 3 horas
El encuentro, centrado en la guerra de Ucrania, tuvo cálida recepción. Sin embargo, la Casa Blanca editó un video para eliminar un aplauso del magnate a Putin.
15/08/2025 | 20:02Redacción Cadena 3
FOTO: Vladimir Putin y Donald Trump (Casa Blanca)
El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, finalizaron este viernes una cumbre de casi tres horas en Alaska, calificada como "fantástica" por el Kremlin, en un intento por negociar una salida a la guerra en Ucrania.
Según supo Noticias Argentinas, la reunión comenzó con una recepción inusualmente cálida que generó polémica. En las imágenes en vivo, se observó a Trump aplaudiendo la llegada de Putin, pero el video oficial difundido más tarde por la Casa Blanca fue editado para suprimir esa escena y mostrar únicamente el posterior apretón de manos.
Claves de una cumbre de alto impacto
El encuentro entre ambos líderes estuvo lleno de gestos y declaraciones significativas. Tras las conversaciones, que se llevaron a cabo en un formato restringido solo con asesores principales, se anunció una conferencia de prensa conjunta.
- Duración y formato: La reunión a puerta cerrada se extendió por aproximadamente 2 horas y 45 minutos.
- Calificación rusa: Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremlin, calificó la conversación como "fantástica", según la agencia rusa Interfax.
- Preocupación ucraniana: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, quien fue excluido del encuentro, expresó en un video su esperanza de que Estados Unidos presente una "posición firme" para lograr "un fin honesto de la guerra".
- El gesto de Hillary Clinton: Tras conocerse que Hillary Clinton nominaría a Trump al Premio Nobel de la Paz si lograba un acuerdo en Ucrania sin ceder ante Rusia, el expresidente bromeó en una entrevista con Fox: "Fue muy amable. Podría volver a simpatizar con ella".
La cumbre representa para Trump una oportunidad de mostrarse como un gran negociador, mientras que para Putin es una ocasión para intentar consolidar los avances de Rusia y mantener a Ucrania fuera de la OTAN.
Lectura rápida
¿Cuál fue el objetivo de la cumbre entre Trump y Putin? El objetivo fue negociar una salida a la guerra en Ucrania.
¿Cómo calificó el Kremlin la cumbre? La cumbre fue calificada como "fantástica" por el Kremlin.
¿Qué controversia surgió del encuentro? Se editó un video de la Casa Blanca que suprimió el aplauso de Trump a Putin.
¿Qué expresó Zelenskyy sobre la cumbre? Expresó su esperanza de que Estados Unidos mantenga una "posición firme" para terminar la guerra.
¿Qué broma hizo Trump sobre Hillary Clinton? Bromeó que podría volver a simpatizar con ella por nominarlo al Premio Nobel de la Paz.
[Fuente: Noticias Argentinas]