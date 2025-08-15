Trump y Putin se reunieron en Alaska: una cumbre "fantástica" de casi 3 horas

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, finalizaron este viernes una cumbre de casi tres horas en Alaska, calificada como "fantástica" por el Kremlin, en un intento por negociar una salida a la guerra en Ucrania.

Según supo Noticias Argentinas, la reunión comenzó con una recepción inusualmente cálida que generó polémica. En las imágenes en vivo, se observó a Trump aplaudiendo la llegada de Putin, pero el video oficial difundido más tarde por la Casa Blanca fue editado para suprimir esa escena y mostrar únicamente el posterior apretón de manos.

Claves de una cumbre de alto impacto

El encuentro entre ambos líderes estuvo lleno de gestos y declaraciones significativas. Tras las conversaciones, que se llevaron a cabo en un formato restringido solo con asesores principales, se anunció una conferencia de prensa conjunta.

Duración y formato: La reunión a puerta cerrada se extendió por aproximadamente 2 horas y 45 minutos.

Calificación rusa: Kirill Dmitriev , enviado especial del Kremlin, calificó la conversación como "fantástica", según la agencia rusa Interfax .

, enviado especial del Kremlin, calificó la conversación como "fantástica", según la agencia rusa . Preocupación ucraniana: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy , quien fue excluido del encuentro, expresó en un video su esperanza de que Estados Unidos presente una "posición firme" para lograr "un fin honesto de la guerra".

El gesto de Hillary Clinton: Tras conocerse que Hillary Clinton nominaría a Trump al Premio Nobel de la Paz si lograba un acuerdo en Ucrania sin ceder ante Rusia, el expresidente bromeó en una entrevista con Fox: "Fue muy amable. Podría volver a simpatizar con ella".

La cumbre representa para Trump una oportunidad de mostrarse como un gran negociador, mientras que para Putin es una ocasión para intentar consolidar los avances de Rusia y mantener a Ucrania fuera de la OTAN.