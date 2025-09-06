Triunfo de Reales 2-1 sobre Mellizos con jonrón de García y brillante Wacha

FOTO: Jonrón de 2 carreras de García y gran actuación de Wacha dan triunfo a Reales por 2-1 ante Mellizos

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El venezolano Maikel García conectó un jonrón de dos carreras y Michael Wacha lanzó cinco episodios y dos tercios con autoridad, para que los Reales de Kansas City superaran el viernes 2-1 a los Mellizos de Minnesota.

García conectó el primer lanzamiento de su compatriota Pablo López muy por encima del bullpen del jardín izquierdo después de que Vinnie Pasquantino bateó un sencillo con dos outs en la tercera entrada para una ventaja de 2-0.

Pasquantino y García pegaron un par de imparables por cabeza.

Brooks Lee y el venezolano Jhonny Pereda conectaron dobles consecutivos en la quinta entrada para la carrera de los Mellizos. Pereda debutó con Minnesota detrás del plato.

Los Mellizos han perdido cinco encuentros seguidos y tienen el peor récord del béisbol desde la fecha límite de canjes --el 31 de julio--, con 11-22.

Wacha (9-11) toleró una carrera y cuatro hits en una labor que incluyó dos bases por bolas y cinco ponches. Ha permitido menos de tres anotaciones en nueve de sus diez aperturas en su carrera contra los Mellizos.

El dominicano Carlos Estévez logró su 38º salvamento, el mejor número de las Grandes Ligas, con la ayuda de una atrapada del jardinero central Kyle Isbel, quien se deslizó en la jugada.

Bobby Witt Jr. dejó el juego después de seis entradas debido a espasmos en la parte baja de la espalda.

López (5-4) regresó de una lesión para cumplir su primera apertura en tres meses, permitiendo dos carreras en seis hits en seis entradas y ponchando a cuatro. López fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 4 de junio por una distensión en el hombro derecho.

Por los Mellizos, el venezolano Pereda de 2-1 con una remolcada.

Por los Reales, los venezolanos García de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Salvador Pérez de 4-0.