Tebas desestima solicitud de Courtois para posponer el inicio de la temporada del Madrid

NUEVA YORK (AP) — El presidente de La Liga de España, Javier Tebas, rechazó la solicitud de Thibaut Courtois, el arquero del Real Madrid, para posponer el inicio de la temporada 2025-26 del equipo y dar tiempo a los jugadores a descansar tras el ampliado Mundial de Clubes.

Los merengues fueron eliminados tras sucumbir 4-0 en la semifinal ante el Paris Saint-Germain el miércoles, y dispondrán de un receso de apenas 41 días antes de su debut liguero contra Osasuna el 19 de agosto.

Tebas dijo que la decisión de no posponer el inicio fue tomada por la Federación Española de Fútbol y La Liga estuvo de acuerdo con ello. Expresó que los jugadores tendrán 21 días de descanso y 21 días de entrenamiento de pretemporada.

“Es una decisión que no corresponde a La Liga. No hay que cambiar nada. El PSG no cambia en la liga francesa, el Chelsea no cambia en la Liga Premier”, señaló Tebas. “El Real Madrid quería tener 21 días de preparación. Va a tener 20. No creo que por un día pierdan el partido contra Osasuna”, manifestó Tebas el viernes, durante una entrevista con The Associated Press.

El Madrid disputó 68 partidos competitivos en una temporada que comenzó el 18 de agosto: 38 en La Liga española, 14 en la Liga de Campeones, seis en la Copa del Rey, otros seis en el Mundial de Clubes, dos en la Supercopa de España y uno en la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Por su parte, el PSG jugará su 65to encuentro el domingo, en la final del Mundial de Clubes, y Chelsea disputará su 64to cotejo. El PSG arrancará su temporada en el fin de semana de 15 al 17 de agosto en Nantes y Chelsea debutará contra Crystal Palace el 17 de agosto.

Después de la derrota ante el PSG, Courtois fustigó la programación del campeonato doméstico.

“Al final, lo de La Liga es siempre igual. Para mí, escuchar esos comentarios de un presidente no lo he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA, ni la NFL”, dijo el portero belga. “Para hacer una temporada buena necesitamos descansar, somos el único deporte del mundo con tantos meses de competición”.

“Espero que La Liga cambie el primer partido y empecemos una semana después porque se debe priorizar la salud del futbolista. Puede ser que él no quiera que exista el Mundial de Clubes pero existe y necesitamos descanso. Este señor quiere protagonismo y no he visto a ningún presidente hablar así”, agregó.

Problemas atribuidos al Real Madrid

Tebas dijo que el hecho de que el Real Madrid busque su propio camino en lugar de trabajar colectivamente con La Liga es su mayor problema.

“Es la injerencia y las presiones que muchas veces nos encontramos por parte del gran club que es el Real Madrid que hace que no vea que nuestra competición es de las más grandes del mundo y todavía puede ser mejor”, indicó Tebas.

“Ellos creen en la Superliga y para eso necesitan una liga débil”, comentó.

Renovación del Camp Nou

El Barcelona espera regresar al Camp Nou después de dos temporadas en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Las renovaciones del Camp Nou están en curso.

“Al final tienen que recibir una licencia del municipio donde está el campo”, dijo Tebas. “Estamos a la espera que puedan jugar en la cuarta semana en su estadio”.

Eso dejaría al club catalán perfilado para un regreso a mediados de septiembre a un recinto que seguirá en construcción.

El Barcelona está en camino de cumplir con las directrices financieras que le permitirían completar adquisiciones en el mercado de fichajes.

“La situación financiera del Barcelona es buena”, afirmó Tebas. “Están muy cerca de incorporar los jugadores que deseen”.

Fair play financiero

Tebas espera que las reglas de monitoreo financiero diseñadas para restringir el gasto deficitario se vuelvan más consistentes entre la UEFA y las ligas europeas.

“Deberíamos intentar armonizar más las normas en la Unión Europea porque hay un poco de divergencia. Pero se van dando pasos”, expresó. “Ahora en Inglaterra nombraron a un regulador. Veremos cómo trabaja. Pero creo que vamos en el buen camino de encontrar una armonización del fair play financiero”.

Marketing televisivo

Los partidos de La Liga se transmiten principalmente en Estados Unidos por ESPN, mientras que la Liga Premier inglesa tiene una gran presencia en NBC y USA Network.

“Sin duda que cuando das el fútbol en televisión en abierto tiene más llegada que si el fútbol es de pago. Pero son modelos de los operadores y ahí no podemos decidir”, dijo. “Pero hoy el mundo de las redes sociales ha abierto muchísimo la exposición de los clubes. Ya no es tan necesario tener el fútbol en abierto, como sí una buena distribución de los resúmenes en los entornos digitales, donde hay millones y millones de aficionados que también ven el fútbol, pero de otra manera. Es más reducida pero genera afición”.

El uso no autorizado de transmisiones en directo es un problema global para La Liga.

“La piratería está haciendo un daño a todo el ecosistema del deporte en general, el fútbol en particular”, comentó. “Si, evidentemente, el fútbol personal se financia con televisión de pago, si hay uno que lo dé más barato o no lo da, puedes llevarnos a una crisis económica”.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes