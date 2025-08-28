FOTO: Shohei Ohtani logra su 1ra victoria con Dodgers, poncha a 9 y vence a Rojos

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani recetó nueve ponches, su mayor cifra en la temporada, durante una faena de cinco innings, para lograr su primer triunfo con los Dodgers de Los Ángeles, quienes vencieron el miércoles 5-1 a los Rojos de Cincinnati.

Los Dodgers se convirtió en el primer equipo en barrer a los Rojos esta temporada. Ganó su cuarto duelo consecutivo y amplió su ventaja en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional a dos juegos sobre San Diego, que perdió 4-3 en Seattle.

Ohtani (1-1) se recuperó contra los Rojos en su undécima apertura de la temporada y la primera en la que lanzó el mínimo de cinco entradas para ser elegible a una victoria.

Fue su primer triunfo desde el 9 de agosto de 2023, con los Angelinos contra San Francisco.

El astro, capaz de lucir tanto en la lomita como con el bate, permitió una carrera y dos hits en una faena que incluyó dos boletos y 87 lanzamientos, su mayor número en la campaña.

De esos pitcheos, 53 fueron strikes.

El japonés retiró a sus últimos ocho adversarios en la noche en que se repartieron muñecos con su imagen. En la caja de bateo, se fue de 5-1 con una anotada.

Los Rojos ganaban 1-0 con un jonrón de 410 pies del dominicano Noelvi Marte al primer lanzamiento de Ohtani en el tercero. Fue el tercer jonrón que Ohtani ha permitido esta temporada.

Los Dodgers anotaron cuatro carreras para tomar una ventaja de 4-1 en el cuarto. El boricua Kiké Hernández, quien jugó de inicio en lugar del lesionado Freddie Freeman, conectó un sencillo de dos carreras por el medio.

Fue el tercer sencillo consecutivo permitido por Nick Lodolo (8-7), quien retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó.

Lodolo caminó intencionalmente al venezolano Miguel Rojas, y Dalton Rushing siguió con un sencillo de dos carreras. Michael Conforto agregó un jonrón solitario en el octavo.

Por los Rojos, los dominicanos Marte de 4-1 con una anotada y una producida, Elly de la Cruz de 5-1.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 2-1 con una anotada. El cubano Andy Pagés de 4-1 con una anotada. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-1 con una anotada y dos producidas. El venezolano Rojas de 3-0.