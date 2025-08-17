Rodrigo Paz Pereira se impuso en la primera vuelta de las presidenciales de Bolivia

FOTO: Rodrigo Paz Pereira, de la democracia cristiana, se impone en los contgeos provisorios de las presidenciales de Bolivia

El centro derechista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo hoy el 32,08% de los votos en la primera vuelta por la presidencia de Bolivia y disputará una segunda vuelta contra el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo el 26,24%, según los resultados oficiales con el 90% de las actas escrutadas.

Andrónico Rodríguez, el representante de la izquierda, quedó relegado al cuarto lugar con el 8% de los votos, mientras que Samuel Doria Medina fue la gran decepción, ya que tras liderar todas las encuestas previas quedó tercero con solo un 20,2%.

La jornada de votación se desarrolló sin mayores percances y las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) destacaron la tranquilidad y “vocación democrática” con el que se llevaron adelante los comicios.

El senador y exalcalde de Tarija, Paz Pereira, y el expresidente Quiroga irán de esta manera a una segunda vuelta el 19 de octubre venidero, por ser los dos candidatos más votados de la primera vuelta celebrada este domingo, donde más de 7 millones de bolivianos acudieron a las urnas en una jornada tranquila y pacífica.

Los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), computados el 91,25% de avance de actas, dieron a Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) el 32,08% quedando en el primer sitial, mientras que Quiroga, de la Alianza Libre, se ubicó en el segundo, con el 26,24%.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado (CPE) establece que, para ganar en primera vuelta, se debe lograr el 50% más uno de los votos, o un 40% con una diferencia del 10% respecto a la segunda candidatura lo que no ocurrirá al ser los números oficiales ya irreversibles.

Las cifras también muestran que el gobernante MAS-IPSP, con su candidato Eduardo del Castillo, logró el 3,14%, ubicándose en el sexto lugar; en tanto que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, se quedó con el 8,11% en el cuarto lugar; mientras que, Manfred Reyes Villa, quedó quinto con el 6,63%.

Quedaron en los últimos sitiales, Jhonny Fernández, de la Fuerza del Pueblo, con el 1,6%, y Pavel Aracena, de Libertad y Progreso DN, en el octavo sitial, con el 1,45%.

Para estas elecciones, más de 7,9 millones de bolivianos fueron convocados a las urnas, tanto en Bolivia como en 22 países del mundo donde votaron miles de ciudadanos emigrados.

La de hoy fue la elección más observada de la historia de Bolivia, con más de 3.500 representantes de 19 organismos -14 internacionales y 5 nacionales-.

Hasta el país del altiplano llegaron observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE), del Parlamento Andino, del Mercosur y la Asociación Política de América Latina y el Caribe, de la Unión Internacional de Organismos Electorales, de la Confederación Parlamentaria de América, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe, entre otros.

Además de los veedores externos, acompañaron las elecciones de este domingo organizaciones de la sociedad civil como la Misión de Observación Electoral Jubileo (MOE Jubileo), la Misión de Observación Electoral Ciudadana de la Red Observa Bolivia (MOEC-OB), Fundación UNIR y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Desde las misiones de observación electoral se destacó la jornada electoral marcada por la tranquilidad, con algunos hechos aislados en Cochabamba, donde el presidente del Senado, sus seguidores y periodistas fueron agredidos.

De acuerdo con el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, 1.528 personas fueron arrestadas por incumplir el Auto de Buen Gobierno, 273 vehículos retirados de circulación, 9 accidentes de tránsito con 9 personas heridas y 22 contravenciones atendidas, de los cuales 4 son por delitos electorales.

En tanto, la Defensoría del Pueblo, desde su Centro de Monitoreo de Derechos Humanos, reportó 423 casos, seis conflictos (tres en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, uno en Puerto Villarroel, Cochabamba, uno en Santa Cruz de la Sierra y uno en La Paz) y siete hechos de intolerancia.

Al emitir su voto, muy temprano, el presidente Luis Arce garantizó una transición democrática y pacífica para entregar el poder al nuevo gobierno que debe asumir el 8 de noviembre.