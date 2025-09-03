Rivera impulsa 4 carreras y Wells brilla en el regreso; Orioles vencen 6-2 a Padres.
Emmanuel Rivera igualó su récord personal con 4 carreras impulsadas con 2 sencillos. Tyler Wells ganó en su debut de la temporada. Baltimore triunfó 6-2 ante San Diego, que continúa en caída libre.
SAN DIEGO (AP) — El boricua Emmanuel Rivera igualó su récord personal con cuatro carreras impulsadas gracias a un par de sencillos con dos outs, y Tyler Wells ganó en su debut de la temporada con los Orioles de Baltimore, quienes se impusieron el martes 6-2 a los Padres de San Diego.
La derrota impidió que los Padres se acercaran a los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.
Jeremiah Johnson conectó un jonrón por segunda noche consecutiva y remolcó dos carreras por los Orioles. Baltimore, último en la División Este de la Liga Americana, ha ganado dos duelos seguidos contra los Padres e intentará barrer la serie este miércoles.
San Diego, que ha perdido tres seguidos y siete de nueve, se mantuvo dos juegos y medio detrás de Los Ángeles, que perdió 9-7 en Pittsburgh. Los Padres están un juego por delante de los Mets de Nueva York en la puja por el segundo de los tres comodines de la Liga Nacional.
Wells (1-0) lanzó cinco entradas en su primera apertura desde el 12 de abril de 2024. Se sometió a una cirugía en el ligamento colateral cubital del codo derecho un mes después.
Permitió dos carreras y cinco hits, ponchó a cuatro y no dio bases por bolas.
Rivera conectó un sencillo de dos carreras contra Yu Darvish (3-5) por encima de la cabeza del campocorto Mason McCoy con dos outs en el tercer inning para dar a los Orioles una ventaja de 3-0. Ryan Mountcastle y Colton Cowser estaban en base tras batear sencillos consecutivos con un out.
Con dos fuera y las bases llenas en el quinto, Rivera recibió a David Morgan con un sencillo al jardín central que impulsó a Gunnar Henderson y Mountcastle para poner el encuentro 5-2.
Jackson conectó un jonrón al jardín izquierdo con un out en el primero, su cuarto vuelacercas. Jackson, quien debutó en las Grandes Ligas el 1 de agosto, también conectó un jonrón el lunes, en la victoria 4-3.
Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-0. El puertorriqueño Rivera de 5-2 con cuatro empujadas.
Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 3-0, Machado de 4-1, Ramón Laureano de 4-2. Los venezolanos Luis Arráez de 4-1 con una anotada y dos producidas, Elías Díaz de 1-0, Freddy Fermín de 2-2 con una anotada.
