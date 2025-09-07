Retraso en la final del US Open: Sinner y Alcaraz juegan ante Trump

FOTO: Final del US Open entre Sinner y Alcaraz se retrasa por seguridad. Trump recibe aplausos y abucheos.

NUEVA YORK (AP) — Jannik Sinner y Carlos Alcaraz arrancaron la final masculina del Abierto de Estados Unidos después de un retraso de más de media hora debido a las medidas de seguridad adicionales implementadas por la presencia del presidente Donald Trump en un palco del estadio Arthur Ashe.

Los redoblados controles de seguridad en las entradas al recinto, y por separado, para ingresar al mismo, propiciaron que la Asociación de Tenis de Estados Unidos retrasara la final “para asegurar que los aficionados tengan tiempo adicional para llegar a sus asientos”.

Cuando se jugó el primer punto, la arena con capacidad para 24.000 personas estaba apenas a dos tercios de su capacidad, mientras miles de aficionados permanecieron de pie en la plaza fuera del Ashe, haciendo cola para ingresar.

Trump es el primer presidente en funciones que asiste al torneo en Flushing Meadows desde Bill Clinton en 2000.

Sinner, un italiano de 24 años, intentó convertirse en el primer hombre en revalidar el título en Flushing Meadows desde que Roger Federer ganó cinco campeonatos consecutivos aquí de 2004 a 2008.

El número uno del mundo también buscó su tercer título de Grand Slam de la temporada, después del Abierto de Australia y Wimbledon, y el quinto de su carrera.

Alcaraz, un español de 22 años, persiguió su sexto título de Grand Slam y el segundo de 2025, después del Abierto de Francia. El segundo del ranking conquistó su primer título de un Slam en Nueva York en 2022 como adolescente, después de derrotar a Sinner en los cuartos de final.

Trump acudió al torneo el domingo como invitado de Rolex, a pesar de haber impuesto fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo.

Además, los organizadores buscaron evitar interrupciones fuera de la cancha, como que los miembros de la audiencia lo abucheen y que no se escucharan en la transmisión por televisión.