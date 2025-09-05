Restricción de visas de EE.UU. a centroamericanos provoca reacción de China en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La embajada de China en Panamá reaccionó el viernes a la reciente decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de visa a nacionales centroamericanos vinculados con el Partido Comunista Chino (PCCh), "una medida anunciada la víspera por el Departamento de Estado estadounidense".

En un comunicado, la embajada del país asiático acusó a Estados Unidos de ser la nación que ha causado problemas a la región centroamericana, y afirmó que ha tomado nota de “la última de las tantas amenazas e intimidaciones de EE.UU. contra nacionales centroamericanos” y de la “interpretación” del embajador estadounidense en Panamá.

El Departamento de Estado indicó el jueves que “está comprometido a contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica y a detener sus intentos de socavar el estado de derecho”, por lo cual implementará una nueva política de restricción de visas.

Señaló que la medida se aplicará a nacionales centroamericanos que, “mientras se encuentren en países de Centroamérica y actuando intencionalmente en nombre del PCCh dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el estado de derecho” en la región.

La embajada de China replicó: “El gran liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) y su destacada contribución a la causa de desarrollo y progreso de la humanidad son mundialmente reconocidos e indiscutibles. Una mentira contra el PCCh seguirá siendo una mentira, aunque se repita mil veces”.

Estados Unidos refirió que ha impuesto, bajo esta nueva política, restricción de visas a varios nacionales de Centroamérica que previamente han participado en tales actividades. Como resultado, estos individuos y sus familiares inmediatos serán, en general, inelegibles para ingresar a suelo estadounidense.

China, por su parte, insistió a través de su embajada en Panamá que “el único país que ha causado problemas en Centroamérica, guerras y escándalo de drogas es EE.UU. No es China quien anda desestabilizando a los países hispanos”.

Agregó que “influencia maligna del PCCh en Latinoamérica, lo dice un embajador del país que más daño le ha ocasionado a Latinoamérica”, en alusión a insistentes señalamientos formulados por el principal diplomático estadounidense en Panamá, Kevin Merino Cabrera, contra la presencia china.

“Señor embajador, las políticas exterior e interior de cada país, son de su mera exclusividad”, indicó.