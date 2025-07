Myles Turner se une a los Bucks tras la salida de Lillard, según AP

Myles Turner acordó un contrato de cuatro años para unirse a los Milwaukee Bucks, quienes liberaron a Damian Lillard, un jugadores que ha sido All-Star en nueve ocasiones. Esto fue confirmado el martes por una fuente de The Associated Press que prefirió permanecer en el anonimato debido a que los equipos no hicieron anuncios oficiales sobre el acuerdo.

Turner, que ya había pasado sus primeras diez temporadas con los Indiana Pacers, incluirá una opción de jugador en su último año de contrato. Durante su tiempo en los Pacers, el equipo llegó a las Finales de la NBA la temporada pasada.

Con respecto a Lillard, los Bucks pagarán los 112,6 millones de dólares pendientes en su contrato durante los próximos cinco años, utilizando la provisión de extensión de la NBA. Esta información fue proporcionada por la misma fuente anónima que habló con AP.

ESPN reportó primero la noticia sobre los Bucks y los Pacers, indicando que el contrato de Turner tendrá un valor de 107 millones de dólares.

Las lesiones en el tendón de Aquiles han sido un factor importante en estos inesperados movimientos. Indiana anticipa tener a su estrella Tyrese Haliburton fuera de acción toda la próxima temporada tras una fractura en el tendón, sufrida durante el juego siete de las Finales de la NBA contra el Thunder de Oklahoma City. Mientras tanto, Lillard sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles mientras jugaba para Milwaukee en la primera ronda de los playoffs, también contra los Pacers.

Lillard probablemente no estará disponible durante la mayor parte, si no toda, de la próxima temporada. Los equipos interesados pueden optar por firmarlo para que continúe su proceso de recuperación, esperando que esté en forma para comenzar la temporada 2026-27.

Turner ha promediado 14,1 puntos y 6,8 rebotes por partido a lo largo de su carrera con los Pacers, quienes deben considerar si incurrir en el impuesto de lujo ahora sabiendo que Haliburton podría no jugar en la próxima temporada.

Por otro lado, el jugador Lillard, que cumple 35 años este mes, promedia 25,1 puntos y 6,7 asistencias en 900 partidos durante sus 13 temporadas en la NBA, habiendo jugado inicialmente con los Portland Trail Blazers y, en los últimos dos años, con Milwaukee. Los Bucks también perdieron a Brook Lopez, quien se unió a los Clippers de Los Ángeles cuando comenzó la agencia libre el lunes.