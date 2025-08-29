Los Gigantes anuncian cirugía Tommy John para el relevista Randy Rodríguez

SAN FRANCISCO (AP) — El relevista dominicano de los Gigantes de San Francisco Randy Rodríguez necesitó una cirugía Tommy John, anunció el equipo el viernes.

El fin de semana pasado, los Gigantes colocaron a Rodríguez en la lista de lesionados de 15 días debido a un esguince en el codo derecho. Rodríguez, quien cumplirá 26 años la próxima semana, tuvo un récord de 3-5 con una efectividad de 1.78 en 50 entradas y dos tercios esa temporada. Logró cuatro salvamentos y 67 ponches con solo 11 bases por bolas.

“Hay días en los que ha estado adolorido y hemos sido muy cuidadosos con él a lo largo de la temporada. Simplemente, ahora llegó a un punto crítico”, expresó el viernes el manager de los Gigantes, Bob Melvin.

Rodríguez tuvo un récord de 3-2 con una efectividad de 4.30 como novato en 2024.

Después de que los Gigantes traspasaron al dominicano Camilo Doval a los Yankees de Nueva York el 31 de julio, Rodríguez se convirtió en el cerrador de San Francisco. Logró tres salvamentos en agosto, pero también sufrió tres derrotas. El último lanzamiento que hizo fue conectado por el venezolano William Contreras de Milwaukee para un jonrón solitario que dejó la pizarra 5-4 a favor de los Cerveceros el 22 de agosto.

Desde que Rodríguez fue colocado en la lista de lesionados, el derecho Ryan Walker retomó el rol de cerrador que tenía al inicio de la temporada.