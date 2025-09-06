Los Atléticos anotan 7 carreras en la 3ra entrada y vencen 10-4 a los Angelinos

FOTO: Atléticos anotan 7 carreras en la 3ra y doblegan 10-4 a Angelinos

JJ Bleday conectó un jonrón de tres vueltas durante una tercera entrada de siete anotaciones, Mason Barnett se recuperó después de permitir cuatro carreras en la primera entrada, y los Atléticos doblegaron el viernes 10-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

Barnett (1-1) golpeó a un bateador y dio tres bases por bolas —dos con la casa llena— durante una primera entrada inestable, pero el derecho de 24 años dejó en blanco a los Angelinos con un hit y ponchó a ocho en las siguientes cuatro entradas.

Obtuvo así su primera victoria en su segunda apertura en las Grandes Ligas.

El derecho dominicano de los Angelinos, José Soriano (10-10) había lanzado 12 capítulos y dos tercios sin admitir carreras en sus dos aperturas anteriores. En contraste, fue sacudido con ocho carreras y seis hits en dos innings y un tercio, con cinco ponches y cuatro boletos.

Los A’s estaban perdiendo por 4-2 cuando Shea Langeliers abrió la tercera entrada con un sencillo y Tyler Soderstrom conectó otro con un out. Jacob Wilson recibió un pasaporte para llenar las bases, y Lawrence Butler impulsó una carrera con un sencillo dentro del cuadro.

El sencillo impulsor de Zack Gelof empató el duelo 4-4. Wilson anotó con un lanzamiento descontrolado para una ventaja de 5-4, y el batazo de Bleday al campo opuesto dejó la situación en 8-4. Brent Rooker fue golpeado por un lanzamiento con las bases llenas para la carrera final.

Los relevistas de los A’s, Justin Sterner, el dominicano Elvis Alvarado y Michael Kelly se combinaron para cuatro entradas sin hits, y Butler coronó una noche de tres inatrapables con un jonrón solitario en la novena.

El dominicano José Ureña permitió dos hits y ponchó a seis en cinco entradas sin permitir carreras por los Angelinos.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 5-2 con una anotada.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Luis Rengifo de 4-1 con una remolcada, Oswald Peraza de 3-1 con una empujada. El puertorriqueño Mathew Lugo de 1-0.