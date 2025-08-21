Liga Premier: Nueva era en Everton, mientras que Eze e Isak protagonizan sagas de fichajes

Este fin de semana, Everton exhibió su nuevo estadio. En este contexto, el club se preguntó si Arsenal podrá mostrar a un nuevo fichaje. La segunda fecha de la Liga Premier tuvo a Everton lejos de su antiguo hogar en Goodison Park cuando disputó su primer partido competitivo en un estadio de 53.000 asientos en Bramley-Moore Dock, ubicado en el paseo marítimo de Liverpool.

El visitante fue Brighton el domingo, marcando el inicio de una nueva era para Everton, que en el campo comenzó la temporada muy mal al sucumbir 1-0 en Leeds el lunes anterior. En cuanto a Arsenal, el partido en casa del sábado contra Leeds se presentó como una oportunidad para presentar a Eberechi Eze a los hinchas en el Emirates Stadium, si se concretaba su fichaje de Crystal Palace.

El medio británico Sky Sports informó el jueves que Arsenal acordó la venta de Eze por 67,5 millones de libras (90,8 millones de dólares), superando a su acérrimo rival Tottenham en la pugna por el jugador inglés. Se esperaba que Eze disputara su último partido con el Palace en la fase previa de la Conference League de Europa el jueves anterior. Tanto Arsenal como el Palace se pronunciaron sobre su posible traspaso.

Los partidos clave de la jornada incluyeron la visita de Liverpool a Newcastle el lunes, un duelo marcado por los tratos entre los clubes durante el verano respecto a Alexander Isak. Una oferta de Liverpool por el goleador sueco fue rechazada por Newcastle. Isak expresó a Newcastle que quería explorar sus opciones y había estado entrenando separado del equipo en las semanas previas. Isak incluso publicó un explosivo mensaje en las redes sociales, diciendo que su club había roto promesas y que su relación "no podía continuar".

Newcastle aseguró que no había recibido una oferta adecuada por Isak, quien se perdió el empate 0-0 de visita a Aston Villa en la primera fecha. Liverpool hizo su debut con un triunfo 4-2 ante Bournemouth. En otro enfrentamiento de alto perfil, Manchester City recibió a Tottenham después de que ambos equipos tuvieron un buen inicio de temporada; City ganó 4-0 en el campo de Wolverhampton, mientras que Tottenham triunfó de local 3-0 contra Burnley.

Bajo la atenta mirada de los hinchas, Viktor Gyokeres tuvo un debut poco impresionante para Arsenal y esperó más oportunidades en el siguiente partido. Jack Grealish, quien llegó procedente de Man City, podría tener su primera titularidad con Everton tras entrar como suplente ante Leeds. La expectativa también giró en torno a si Manchester United otorgaria una titularidad al delantero Benjamin Sesko contra Fulham.

Se esperaba que Isak estuviera ausente para el partido de Newcastle contra Liverpool después de su arrebato en las redes sociales. Su ausencia dejó a su equipo sin un delantero experimentado, tras la salida de Callum Wilson este verano. Por otro lado, Liverpool estuvo sin Ryan Gravenberch contra Bournemouth debido a una suspensión, mientras que el mediocampista estaba nuevamente disponible. Arsenal no podrá contar con el delantero Kai Havertz por lo que se teme es una lesión en la rodilla, lo que probablemente asegurará más tiempo de juego para Gyokeres y podría haber precipitado la adquisición de Eze.

Fuera de la cancha, habrá que estar atento a un posible cruce entre los seguidores de Crystal Palace y Nottingham Forest en Selhurst Park el domingo. Palace, ganador de la FA Cup la temporada pasada, pasó de la Liga Europa a la Conference League por violaciones a las reglas de la UEFA sobre propiedad de clubes, en una saga que el club cree fue influenciada por Forest. Steve Parish, presidente del Palace, afirmó que "nos han hecho creer que ese es el problema".