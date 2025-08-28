En vivo

Mundo

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify a nivel global y local

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify abarcan temas globales y de varios países de Latinoamérica y España. Desde artistas emergentes hasta los más populares.

28/08/2025 | 14:46Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- "Golden" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

2.- "Back to Friends" – Sombr

3.- "Ordinary" - Alex Warren

4.- "Your Idol" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

5.- "Soda Pop" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

6.- "How It’s Done" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

7.- "Daisies" - Justin Bieber

8.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

9.- "Birds of a Feather" - Billie Eilish

10.- "What It Sounds Like" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

ARGENTINA

1.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles

2.- "Tu misterioso alguien" - Miranda!

3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

5.- "Qloo(asterisk)" - Young Cister, Kreamly

6.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

7.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo

8.- "Con otra" - Cazzu

9.- "Motinha 2.0 (Mete Marcha) - Remix" - Dennis, Luisa Sonza, Emilia

10.- "Amor de verano" - La T y la M

CHILE

1.- "Todo Ke Ver" - Jere Klein, Katteyes, Mateo on the Beatz

2.- "Destello..." - Kidd Voodoo

3.- "Bailame así" - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown

4.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes

5.- "Who" – Jimin

6.- "Mambinho Brasileño" – Benjitalkapone

7.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

8.- "Zona" - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow

9.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

10.- "Nubes" - Ovy On The Drums, Lucky Brown, Darell

COLOMBIA

1.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

2.- "Ba Ba Ba Remix" - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

3.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

4.- "Quédate" – Beéle

5.- "No tiene sentido" – Beéle

6.- "Top diesel" – Beéle

7.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums

8.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle

9.- "Sanka" - Ryan Castro, Dongo

10.- "Si te pillara" - Beéle

ESPAÑA

1.- "Tú vas sin (fav)" - Rels B

2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

3.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes

4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

5.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly

6.- "No tiene sentido" – Beéle

7.- "Aurora" – Mora, De La Rose

8.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

9.- "Si te pillara" – Beéle

10.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo

MÉXICO

1.- "Perlas Negras" - Natanael Cano, Gabito Ballesteros

2.- "Chula vente" - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega

3.- "Ojitos mentirosos" - Chino Pacas

4.- "Tu sancho" - Fuerza Regida

5.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida

6.- "Frecuencia" - Los Dareyes de la Sierra

7.- "Por sus besos" - Tito Double P

8.- "Suiza" - Calle 24

9.- "2+2" - Omar Camacho, Victor Mendivil

10.- "Te quería ver" - Alemán, Neton Vega

Lectura rápida

¿Cuáles son las canciones más escuchadas globalmente? Las más populares incluyen "Golden" de Huntr/X y "Back to Friends" de Sombr.

¿Qué canción lidera en Argentina? "Tu jardín con enanitos" de Roze Oficial es la más escuchada.

¿Qué artistas se destacan en Chile? En Chile, "Todo Ke Ver" de Jere Klein se encuentra en la primera posición.

¿Cuáles son las novedades en México? "Perlas Negras" de Natanael Cano figura como la más escuchada en México.

¿Qué tendencias se observan en España? En España, canciones como "Tú vas sin (fav)" de Rels B dominan el ranking.

[Fuente: AP]

