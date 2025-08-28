Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify a nivel global y local
Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify abarcan temas globales y de varios países de Latinoamérica y España. Desde artistas emergentes hasta los más populares.
28/08/2025 | 14:46Redacción Cadena 3
GLOBAL
1.- "Golden" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
2.- "Back to Friends" – Sombr
3.- "Ordinary" - Alex Warren
4.- "Your Idol" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
5.- "Soda Pop" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast
6.- "How It’s Done" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
7.- "Daisies" - Justin Bieber
8.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars
9.- "Birds of a Feather" - Billie Eilish
10.- "What It Sounds Like" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
ARGENTINA
1.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles
2.- "Tu misterioso alguien" - Miranda!
3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
5.- "Qloo(asterisk)" - Young Cister, Kreamly
6.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki
7.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo
8.- "Con otra" - Cazzu
9.- "Motinha 2.0 (Mete Marcha) - Remix" - Dennis, Luisa Sonza, Emilia
10.- "Amor de verano" - La T y la M
CHILE
1.- "Todo Ke Ver" - Jere Klein, Katteyes, Mateo on the Beatz
2.- "Destello..." - Kidd Voodoo
3.- "Bailame así" - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown
4.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes
5.- "Who" – Jimin
6.- "Mambinho Brasileño" – Benjitalkapone
7.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
8.- "Zona" - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow
9.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
10.- "Nubes" - Ovy On The Drums, Lucky Brown, Darell
COLOMBIA
1.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
2.- "Ba Ba Ba Remix" - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
3.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
4.- "Quédate" – Beéle
5.- "No tiene sentido" – Beéle
6.- "Top diesel" – Beéle
7.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums
8.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle
9.- "Sanka" - Ryan Castro, Dongo
10.- "Si te pillara" - Beéle
ESPAÑA
1.- "Tú vas sin (fav)" - Rels B
2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
3.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes
4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
5.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly
6.- "No tiene sentido" – Beéle
7.- "Aurora" – Mora, De La Rose
8.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki
9.- "Si te pillara" – Beéle
10.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo
MÉXICO
1.- "Perlas Negras" - Natanael Cano, Gabito Ballesteros
2.- "Chula vente" - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega
3.- "Ojitos mentirosos" - Chino Pacas
4.- "Tu sancho" - Fuerza Regida
5.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida
6.- "Frecuencia" - Los Dareyes de la Sierra
7.- "Por sus besos" - Tito Double P
8.- "Suiza" - Calle 24
9.- "2+2" - Omar Camacho, Victor Mendivil
10.- "Te quería ver" - Alemán, Neton Vega
Lectura rápida
¿Cuáles son las canciones más escuchadas globalmente? Las más populares incluyen "Golden" de Huntr/X y "Back to Friends" de Sombr.
¿Qué canción lidera en Argentina? "Tu jardín con enanitos" de Roze Oficial es la más escuchada.
¿Qué artistas se destacan en Chile? En Chile, "Todo Ke Ver" de Jere Klein se encuentra en la primera posición.
¿Cuáles son las novedades en México? "Perlas Negras" de Natanael Cano figura como la más escuchada en México.
¿Qué tendencias se observan en España? En España, canciones como "Tú vas sin (fav)" de Rels B dominan el ranking.
[Fuente: AP]