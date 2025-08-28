La salida de Ben Johnson a los Bears mantiene viva rivalidad en el Norte de la NFC

FOTO: La salida de Ben Johnson a los Bears desde los Lions mantiene viva rivalidad en el Norte de la NFC

Ninguna de las otras siete divisiones en la actual configuración de la NFL puede reclamar rivalidades más ricas o fuertes que el Norte de la Conferencia Nacional, donde el grupo que representa a cuatro orgullosos estados del corazón del país acumuló más de 370 temporadas combinadas en la liga después de este año.

Los Bears de Chicago, Packers de Green Bay y Lions de Detroit son tres de las cinco franquicias más antiguas de la NFL. Los relativamente nuevos Vikings de Minnesota ingresaron en 1961, mucho antes de que existiera el Super Bowl o de que el hombre llegara a la luna.

Chicago y Green Bay fueron esencialmente los archienemigos originales de la liga. Los Vikings establecieron un patrón en el siglo XXI de recoger exjugadores de los Packers, desde el quarterback miembro del Salón de la Fama Brett Favre hasta el actual corredor titular Aaron Jones.

Los Lions, que habían languidecido durante mucho tiempo, elevaron recientemente la intensidad de sus rivalidades con los otros tres conjuntos, con títulos de división consecutivos que de repente los convirtieron en un rival a quien los demás apuntan en su calendario en cuanto éste se publica.

Ben Johnson hizo el último movimiento para agitar los sentimientos dentro del Norte de la NFC. El ex coordinador ofensivo de los Lions, quien diseñó y dirigió el libro de jugadas para el equipo con más puntos en la NFL la temporada pasada, cruzó el Lago Michigan en enero para convertirse en entrenador en jefe de los Bears.

“Siempre he admirado lo que este lugar podría ser”, dijo Johnson en su conferencia de prensa de presentación. “Los he enfrentado dos veces al año durante las últimas seis temporadas y realmente sentí que están cerca de superar el obstáculo”.

Abróchate el cinturón, Ben. Con todo el potencial que heredó en su nuevo equipo, este debutante en el cargo liderará un equipo que terminó último en 2024 detrás de tres conjuntos que tuvieron un récord combinado de 30-11 durante la temporada regular.

Los Lions, Vikings y Packers perdieron su primer duelo de playoffs, avivando aún más sus deseos de mejorar y provocando varias adiciones específicas para los tres clubes con el fin de abordar debilidades particulares.

Los Lions siguen bien armados

Pese a las bajas, el entrenador Dan Campbell afirmó que este es el mejor equipo que ha tenido en cinco años. “No va a haber nada fácil al respecto. Pero cada año haces esto y simplemente te das cuenta”, enfatizó Campbell. “Ganar esta división, ése siempre va a ser el objetivo”.

Un QB debutante en los Vikings

El debut de J.J. McCarthy con los Vikings puso directamente al quarterback en el centro de atención, quien viviría un reinicio de su carrera. Sam Darnold asumió hábilmente el papel mientras los Vikings tenían una foja de 14-3.

McCarthy tiene una línea ofensiva reforzada frente a él, una defensiva feroz detrás de él y un vestuario lleno de admiradores a pesar de no haber jugado un solo partido en la temporada regular.

Los Packers tienen mucha confianza y potencial

Los Packers fueron el mejor equipo en tercer lugar de su división en la liga el año pasado con 11-6. También tienen aspiraciones de campeonato. “Tienes que entender lo que está frente a nosotros”, dijo el gerente general Brian Gutekunst. “Tenemos un muy buen equipo de fútbol americano, la capacidad de estar allí, y tienes que aprovechar eso”.

Hacer que los Bears avancen más rápido es uno de los principales objetivos de Johnson. Una de las atracciones con los Bears que Johnson mencionó al describir su entusiasmo por asumir el trabajo es la presencia de Caleb Williams, la primera selección general del draft de 2024, cuyo año de novato fue un viaje accidentado.

“Estamos en una misión ahora mismo para asegurarnos de que eso no se convierta en un tema recurrente ni constante”, afirmó Johnson.

Marcas en el calendario

Las rivalidades de división se reactivaron inmediatamente. Los Lions abrieron en Green Bay el 7 de septiembre. La noche siguiente, McCarthy hizo su debut con los Vikings contra los Bears en Chicago.

Los Lions tienen siete partidos televisados a nivel nacional, incluyendo el que jugarán en casa contra Green Bay en Acción de Gracias.

Filadelfia, el campeón defensor del Super Bowl, aparece en cada calendario del Norte de la NFC, incluyendo un duelo en Green Bay el lunes 10 de noviembre por la noche.