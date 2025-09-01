En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Def. de Belgrano vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Platense vs. Godoy Cruz

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Jonrones de JJ Bleday y Zack Gelof impulsan victoria 11-2 de Atléticos sobre Cardenales

El equipo de Oakland logró romper una racha negativa.En un partido decisivo, JJ Bleday y Zack Gelof brillaron con jonrones, permitiendo así una victoria contundente el pasado lunes en San Luis.

01/09/2025 | 18:53Redacción Cadena 3

FOTO: Jonrones de JJ Bleday y Zack Gelof impulsan vitoria 11-2 de Atléticos sobre Cardenales

SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — JJ Bleday conectó dos jonrones y Zack Gelof bateó otro entre sus tres hits en la victoria el lunes 11-3 de los Atléticos ante los Cardenales de San Luis para romper una racha de tres derrotas.

El cubano Luis Morales (3-0) permitió dos carreras en cinco hits y ponchó a ocho bateadores, la mejor marca de su carrera, en cinco entradas y dos tercios. Fue la primera vez que Morales permitió múltiples carreras en seis apariciones en su carrera.

Sonny Gray (12-8) permitió siete carreras en diez hits y tres bases por bolas en seis entradas y algo más para los Cardenales, quienes perdieron su segundo partido consecutivo después de ganar tres seguidos.

Bleday conectó su segundo jonrón del juego y el duodécimo de la temporada en la sexta entrada para extender la ventaja de los Atléticos a 5-1. Fue el segundo juego con múltiples jonrones para el jardinero de 27 años.

Bleday conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Gelof le siguió con un batazo de 385 pies al jardín derecho.

Darell Hernaiz conectó un doble para iniciar la sexta entrada, y Colby Thomas conectó un sencillo al jardín central para impulsarlo y darle a los Atléticos una ventaja de 4-uno.

Iván Herrera conectó su duodécimo jonrón de la temporada para iniciar la parte baja de la cuarta entrada y poner a los Cardenales en el marcador.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernáiz de 4-2 con dos anotadas.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-1 con una anotada y una empujada. Los venezolano Willson Contreras de 4-0, Pedro Pagés de 3-1. El dominicano José Fermín de 1-1 con una impulsada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Los Atléticos triunfaron 11-2 contra los Cardenales, destacando las actuaciones de Bleday y Gelof con jonrones.

¿Quiénes destacaron en el partido? JJ Bleday y Zack Gelof brillaron con varias carreras impulsadas para los Atléticos.

¿Cuándo tuvo lugar el partido? El partido se jugó el lunes 1 de septiembre de 2025.

¿Dónde se disputó el encuentro? El partido se llevó a cabo en San Luis.

¿Por qué es importante el resultado? Los Atléticos rompieron una racha de tres derrotas con esta victoria contundente.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho