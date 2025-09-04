Fallece el destacado diseñador de moda italiano Giorgio Armani a los 91 años

MILÁN (AP) — Giorgio Armani, el diseñador italiano que convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda valorado en miles de millones de dólares, ha muerto, confirmó su casa de moda. Tenía 91 años.

Armani falleció en su hogar, indicó la casa de moda. Armani, uno de los nombres y rostros más reconocibles en la industria de la moda global, se perdió la Semana de la Moda de Milán en junio de 2025 por primera vez durante las presentaciones de la moda masculina Primavera-Verano 2026 para recuperarse de una enfermedad no revelada. Estaba planeando un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán este mes.

Comenzando con una chaqueta sin forro, un simple par de pantalones y una paleta urbana, Armani puso el estilo italiano listo para llevar en el mapa de la moda internacional a finales de la década de 1970, creando una silueta relajada instantáneamente reconocible que ha impulsado la casa de moda durante medio siglo.

Desde la oficina ejecutiva hasta la pantalla de Hollywood, Armani vistió a los ricos y famosos con estilos clásicos y confeccionados, elaborados en telas súper suaves y tonos apagados. Sus elegantes trajes de etiqueta y deslumbrantes vestidos de noche a menudo se robaban el espectáculo en las alfombras rojas de la temporada de premios.

Al momento de su muerte, Armani había construido un imperio valorado en más de 10.000 millones de dólares, que junto con la ropa incluía accesorios, muebles para el hogar, perfumes, cosméticos, libros, flores e incluso chocolates, clasificándolo entre los 200 multimillonarios más ricos del mundo, según Forbes.

El diseñador también era propietario de varios bares, clubes, restaurantes y su propio equipo de baloncesto EA7 Emporio Armani Milán, mejor conocido como Olympia Milano. Además diseñó los uniformes para el equipo olímpico italiano en varias ocasiones, incluyendo los Juegos Olímpicos de París 2024.

Armani abrió más de 20 restaurantes desde Milán hasta Tokio desde 1998, y dos hoteles, uno en Dubái en 2009 y otro en Milán, en 2010.

El propio Armani fue la base de su estilo

El estilo Armani comenzó con el propio Giorgio Armani, desde los penetrantes ojos azules enmarcados en un bronceado permanente y un temprano cabello plateado, hasta la ropa de trabajo de jeans y camiseta de marca registrada y la decoración minimalista de sus hogares privados.

La visión de la moda de Armani era la de una elegancia desenfadada donde la atención al detalle marcaba la diferencia.

“Diseño para personas reales. No hay ninguna virtud en crear ropa y accesorios que no sean prácticos”, solía decir cuando se le pedía que identificara a su clientela.

En la conversación, la sonrisa encantadora del diseñador y sus modales exquisitamente afables desmentían al duro hombre de negocios que había debajo, capaz de convertir el talento creativo en un imperio de la moda valorado en miles de millones de dólares. Nunca hizo una fusión ni una venta, Re Giorgio (Rey Jorge) como lo llaman los italianos, siempre fue su propio jefe.

Nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, un pequeño pueblo al sur de Milán, Armani soñaba con convertirse en médico antes que un trabajo a tiempo parcial como decorador de escaparates en una tienda departamental de Milán le abriera los ojos al mundo de la moda.

En 1975, Armani y su socio Sergio Galeotti vendieron su Volkswagen por 10.000 dólares para iniciar su propia marca de ropa masculina lista para llevar. La ropa femenina siguió un año después.

El símbolo de su nuevo estilo fue la chaqueta deportiva sin forro, que se lanzó a finales de la década de 1970 y se convirtió en un éxito instantáneo desde Hollywood hasta Wall Street. El diseñador combinó la chaqueta con una simple camiseta, una prenda que denominó “el alfa y omega del alfabeto de la moda”.

El traje Armani pronto se convirtió en un imprescindible en el armario del hombre adinerado. Y para las mujeres, la introducción del traje de pantalón en el entorno ejecutivo fue casi revolucionaria. Apodado el “traje de poder” con su chaqueta de hombreras y pantalones de corte masculino, se convirtió en la marca registrada de la clase emergente de mujeres de negocios en los años 80.

Con el tiempo, Armani suavizó el look con detalles delicados, telas lujosas y tonos más brillantes para su paleta básica de beige y gris. Su insistencia en pantalones y chaquetas llevó a algunos críticos a etiquetar su moda como “andrógina”.

Armani sacude Hollywood

El clásico cinematográfico de 1980 “American Gigolo” lanzó tanto a Armani como al actor Richard Gere en sus carreras en Hollywood. Vestido por Armani, Gere se convirtió en el nuevo galán favorito de América, y “Geeorgeeo” como lo llamaban, el diseñador más popular del conjunto glamuroso.

La conexión con Hollywood le valió créditos de vestuario en más de 200 películas, y en 2003 un lugar en el “Paseo de la Fama” de Rodeo Drive.

La noche de los Oscar siempre brillaba, con trajes elegantes para los hombres y vestidos deslumbrantes para las damas. El ganador del Oscar al mejor actor de 2009, Sean Penn, recogió su estatuilla con un atuendo negro sobre negro de Armani, y la nominada a mejor actriz Anne Hathaway caminó por la alfombra roja con un deslumbrante vestido de noche blanco sin tirantes de la última colección de alta costura Prive de Armani.

Otros devotos de larga data incluyeron a Jodie Foster, George Clooney, Sofia Loren y Brad Pitt. David y Victoria Beckham fueron la “cara” de su campaña publicitaria de ropa interior de 2009.

Tan significativo fue el impacto del estilo Armani, no sólo en cómo la gente se vestía sino en cómo abordaban la moda, que en 2000 el museo Guggenheim de Nueva York presentó una retrospectiva de los primeros 25 años de Armani en la moda.

“Me encantan las cosas que envejecen bien, cosas que no se pasan de moda y se convierten en ejemplos vivos de lo absolutamente mejor”, dijo Armani sobre sus esfuerzos.

Armani trasciende a la moda

Hoy en día, el imperio Armani cuenta con un ejército de más de 9.000 empleados, y las mujeres constituyen la mitad de la suite ejecutiva, junto con siete centros industriales y más de 600 tiendas en todo el mundo, según cifras publicadas en 2023. Junto con ropa y accesorios, la compañía produce perfumes, cosméticos y muebles para el hogar, además de vender sus propios dulces, flores e incluso libros. Armani abrió su quinta tienda multimarca en la elegante Quinta Avenida de Nueva York en febrero de 2009.

En el ámbito de los pasatiempos de la moda, Armani era propietario de varios bares, restaurantes y clubes, así como del equipo de baloncesto. El tiempo de recreo lo pasaba en escapadas en Broni en el campo cerca de Milán, la isla de Pantelleria frente a Sicilia y St. Tropez en la Riviera Francesa. Cada hogar llevaba la marca registrada del diseño de Armani: paredes desnudas, piezas importantes, pocos adornos.

Como muchos de sus colegas, Armani intentó devolver parte de la fama y fortuna que acumuló durante el apogeo de la “moda milanesa” que puso al prêt-à-porter italiano en el centro del mapa de la moda mundial a principios del milenio. Personalmente involucrado en varias organizaciones benéficas dedicadas a los niños y un firme defensor de la lucha contra el SIDA, en 2002 Armani fue nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados.

Galeotti murió en 1985. Armani no tuvo hijos, pero era muy cercano a su sobrina Roberta, hija de su difunto hermano Sergio. Ella abandonó una incipiente carrera cinematográfica para convertirse en su directora de relaciones públicas, y a menudo representaba a su tío, que no era muy aficionado a las fiestas, en eventos sociales. En años posteriores, fue clave con su relación con el mundo de las celebridades.

En 2006, organizó la boda de alto perfil de los actores Tom Cruise y Katie Holmes en un castillo medieval fuera de Roma, y el tío Giorgio diseñó la vestimenta tanto para la novia como para el novio.

Armani había indicado que al considerar la sucesión, estaba mirando hacia su jefe de moda masculina de larga data Leo Dell’Orco y su sobrina Silvana Armani, quien ocupa el mismo cargo para la moda femenina.