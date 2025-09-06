El novato Basallo conecta jonrón solitario y Orioles dejan tendidos 2-1 a Dodgers
El novato Basallo impulsó a los Orioles a una emocionante victoria sobre los Dodgers. Un cuadrangular definitivo en el noveno inning selló el juego, mientras los locales celebraron su cuarta victoria consecutiva.
06/09/2025 | 00:52Redacción Cadena 3
FOTO:
BALTIMORE (AP) — El novato Samuel Basallo conectó un jonrón en solitario contra Tanner Scott con dos outs en la parte baja de la novena entrada, y los Orioles de Baltimore vencieron 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles el viernes por la noche para su cuarta victoria consecutiva.
Fue su segundo jonrón desde el sábado, en un lanzamiento con cuenta de 1-2 que viajó 433 pies hacia el jardín entre central y derecho, llevando a los Orioles a su segunda victoria por walk-off de la temporada. Fue el primer cuadrangular de la carrera de Basallo en el Oriole Park. Fue el primer vuelacercas de walk-off de los Orioles desde que el venezolano Anthony Santander lo lograra el pasado 19 de septiembre contra San Francisco.
Dean Kremer y seis relevistas limitaron a los Dodgers a cinco imparables. Kremer salió después de tres entradas sin hits debido a molestias en la rodilla derecha. Caminó a uno y ponchó a cuatro.
El cubano Yennier Cano (3-6) lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria.
Tanner Scott (1-3), el séptimo lanzador de los Dodgers, cargó con la derrota.
El abridor de los Dodgers, Shohei Ohtani, lanzó tres entradas y dos tercios sin permitir carreras, y Freddie Freeman conectó su 19no jonrón, pero Los Ángeles perdió su cuarto juego consecutivo. Los Dodgers tienen un récord de 4-13 en sus últimos 17 juegos contra equipos con récord perdedor.
Ohtani reemplazó a Tyler Glasnow, quien fue descartado por rigidez en la espalda. El cinco veces All-Star permitió tres hits con una base por bolas, ponchando a cinco.
Jackson Holliday anotó la primera carrera de los Orioles con un lanzamiento descontrolado en la quinta entrada.
Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 2-1; el cubano Andy Pagés de 4-1; el venezolano Miguel Rojas de 3-0; el dominicano Teoscar Hernández de 4-0.
Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con una anotada y una remolcada; y el puertorriqueño Emmanuel Rivera de 4-1.
Lectura rápida
¿Qué pasó en el juego? Los Orioles vencieron 2-1 a los Dodgers gracias a un jonrón de Samuel Basallo.
¿Quién conectó el jonrón decisivo? Samuel Basallo fue el autor del cuadrangular que de la victoria.
¿Cuándo se produjo el jonrón? El jonrón se conectó con dos outs en la parte baja de la novena entrada.
¿Cómo estuvo el rendimiento de los lanzadores? Dean Kremer y seis relevistas limitaron a los Dodgers a cinco imparables.
¿Qué relevancia tuvo el juego? Fue la segunda victoria por walk-off de los Orioles esta temporada.
[Fuente: AP]