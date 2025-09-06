El novato Basallo conecta jonrón solitario y Orioles dejan tendidos 2-1 a Dodgers

BALTIMORE (AP) — El novato Samuel Basallo conectó un jonrón en solitario contra Tanner Scott con dos outs en la parte baja de la novena entrada, y los Orioles de Baltimore vencieron 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles el viernes por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

Fue su segundo jonrón desde el sábado, en un lanzamiento con cuenta de 1-2 que viajó 433 pies hacia el jardín entre central y derecho, llevando a los Orioles a su segunda victoria por walk-off de la temporada. Fue el primer cuadrangular de la carrera de Basallo en el Oriole Park. Fue el primer vuelacercas de walk-off de los Orioles desde que el venezolano Anthony Santander lo lograra el pasado 19 de septiembre contra San Francisco.

Dean Kremer y seis relevistas limitaron a los Dodgers a cinco imparables. Kremer salió después de tres entradas sin hits debido a molestias en la rodilla derecha. Caminó a uno y ponchó a cuatro.

El cubano Yennier Cano (3-6) lanzó una novena entrada sin carreras para llevarse la victoria.

Tanner Scott (1-3), el séptimo lanzador de los Dodgers, cargó con la derrota.

El abridor de los Dodgers, Shohei Ohtani, lanzó tres entradas y dos tercios sin permitir carreras, y Freddie Freeman conectó su 19no jonrón, pero Los Ángeles perdió su cuarto juego consecutivo. Los Dodgers tienen un récord de 4-13 en sus últimos 17 juegos contra equipos con récord perdedor.

Ohtani reemplazó a Tyler Glasnow, quien fue descartado por rigidez en la espalda. El cinco veces All-Star permitió tres hits con una base por bolas, ponchando a cinco.

Jackson Holliday anotó la primera carrera de los Orioles con un lanzamiento descontrolado en la quinta entrada.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Enrique Hernández de 2-1; el cubano Andy Pagés de 4-1; el venezolano Miguel Rojas de 3-0; el dominicano Teoscar Hernández de 4-0.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 4-1 con una anotada y una remolcada; y el puertorriqueño Emmanuel Rivera de 4-1.