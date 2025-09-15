En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez y gana su tercer título

El atleta Armand "Mondo" Duplantis logró el récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez al superar los 6,30 metros en Tokio, donde también obtuvo su tercer título mundial.

15/09/2025 | 11:06Redacción Cadena 3

FOTO: Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez y gana su tercer título mundial

TOKIO (AP) — Armand “Mondo” Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez, superando el lunes los 6,30 metros para atrapar su tercer título.

Duplantis, quien creció en Luisiana pero compite por Suecia, el país natal de su madre, ganó fácilmente su 49na competencia consecutiva, luego mantuvo al público en el Estadio Nacional de Tokio alrededor durante otra media hora llena de drama para verlo intentar batir la plusmarca.

Superó su altura máxima en su tercer y último intento: la barra aún rebotaba pero no caía mientras él saltaba del colchón para comenzar el festejo.

Recibirá 70.000 dólares por la victoria más un bono de 100.000 dólares por establecer el récord en el Mundial.

Lectura rápida

¿Qué logró Duplantis? Superó el récord mundial de salto con pértiga al alcanzar los 6,30 metros.

¿Quién es Armand Duplantis? Es un atleta que compite por Suecia y nació en Luisiana.

¿Cuándo se rompió el récord? El récord se rompió el lunes durante una competencia en Tokio.

¿Dónde tuvo lugar el evento? En el Estadio Nacional de Tokio.

¿Cuánto ganó Duplantis por el récord? Recibió 70.000 dólares por la victoria y un bono de 100.000 dólares por el récord.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho