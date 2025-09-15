Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez y gana su tercer título
El atleta Armand "Mondo" Duplantis logró el récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez al superar los 6,30 metros en Tokio, donde también obtuvo su tercer título mundial.
15/09/2025 | 11:06Redacción Cadena 3
FOTO: Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez y gana su tercer título mundial
TOKIO (AP) — Armand “Mondo” Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez, superando el lunes los 6,30 metros para atrapar su tercer título.
Duplantis, quien creció en Luisiana pero compite por Suecia, el país natal de su madre, ganó fácilmente su 49na competencia consecutiva, luego mantuvo al público en el Estadio Nacional de Tokio alrededor durante otra media hora llena de drama para verlo intentar batir la plusmarca.
Superó su altura máxima en su tercer y último intento: la barra aún rebotaba pero no caía mientras él saltaba del colchón para comenzar el festejo.
Recibirá 70.000 dólares por la victoria más un bono de 100.000 dólares por establecer el récord en el Mundial.
Lectura rápida
¿Qué logró Duplantis? Superó el récord mundial de salto con pértiga al alcanzar los 6,30 metros.
¿Quién es Armand Duplantis? Es un atleta que compite por Suecia y nació en Luisiana.
¿Cuándo se rompió el récord? El récord se rompió el lunes durante una competencia en Tokio.
¿Dónde tuvo lugar el evento? En el Estadio Nacional de Tokio.
¿Cuánto ganó Duplantis por el récord? Recibió 70.000 dólares por la victoria y un bono de 100.000 dólares por el récord.
[Fuente: AP]