FOTO: Descarriló un funicular en Lisboa: hay al menos 15 muertos y 18 heridos

El Funicular de Gloria, una de las atracciones turísticas más conocidas de Lisboa, Portugal, descarriló y volcó en la noche del miércoles y dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y 18 heridas, cinco de ellas de gravedad, informaron medios locales.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, canceló una feria del libro en el Palacio de Belém programada del jueves al domingo. La decisión fue tomada "en recuerdo de las víctimas del serio accidente del Funicular de Gloria en Lisboa y en solidaridad con las familias en duelo", se indicó en un comunicado publicado en el sitio web oficial de la presidencia.

Por el hecho, el Gobierno declaró el jueves día de duelo nacional. Por su parte, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la ciudad está "luchando duro" y describió la jornada como "un día difícil".

El accidente ocurrió cerca de la Avenida da Liberdade en el centro de Lisboa. El vagón del funicular quedó seriamente dañado.

Cronistas de la agencia Xinhua en el lugar vieron a la policía acordonar una amplia zona alrededor del sitio mientras decenas de oficiales de policía y bomberos llevaban a cabo las operaciones de rescate.

De acuerdo con medios locales, este no es el primer descarrilamiento del funicular. En 2018 ocurrió un accidente similar, aunque en esa ocasión nadie resultó herido.

Construido a finales del siglo XIX, el Funicular de Gloria conecta la Plaza Restauradores con el distrito Príncipe Real, con sus vagones de color amarillo se desplazaba por empinadas laderas y atraía a un gran número de turistas cada año.