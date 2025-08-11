Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso
El astro Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, su pareja desde hace años, anunciaron su compromiso en Instagram. Ella publicó una imagen con un anillo y la frase "Sí, acepto".
11/08/2025 | 19:13Redacción Cadena 3
Rodríguez, de 31 años, anunció la feliz noticia en Instagram el lunes con una fotografía que mostró un enorme anillo en su dedo anular.
“Sí, acepto”, decía el pie de foto en español. “En esta y en todas mis vidas.”
Rodríguez y Cristiano, de 40 años, tuvieron dos hijas juntos. Ella también ayudó a criar a los otros tres hijos de Cristiano Ronaldo. La pareja perdió a uno de sus gemelos recién nacidos, un niño, en 2022.
Cristiano conoció a Rodríguez en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid.
La exestrella del Real Madrid y del Manchester United ahora juega para el Al-Nassr en Arabia Saudí.
Lectura rápida
¿Quién se comprometió recientemente? Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso.
¿Dónde lo anunciaron? En Instagram, mediante una fotografía de un anillo.
¿Qué dijo Georgina en su publicación? “Sí, acepto”, expresando su compromiso.
¿Cuántos hijos tienen juntos? Tienen dos hijas y ella cría a los otros tres hijos de Cristiano.
¿Cuándo se conocieron? En 2016, en una tienda Gucci en Madrid.
[Fuente: AP]