Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su compromiso

El astro Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, con la que tuvo una relación de mucho tiempo, estuvieron comprometidos.

Rodríguez, de 31 años, anunció la feliz noticia en Instagram el lunes con una fotografía que mostró un enorme anillo en su dedo anular.

“Sí, acepto”, decía el pie de foto en español. “En esta y en todas mis vidas.”

Rodríguez y Cristiano, de 40 años, tuvieron dos hijas juntos. Ella también ayudó a criar a los otros tres hijos de Cristiano Ronaldo. La pareja perdió a uno de sus gemelos recién nacidos, un niño, en 2022.

Cristiano conoció a Rodríguez en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid.

La exestrella del Real Madrid y del Manchester United ahora juega para el Al-Nassr en Arabia Saudí.