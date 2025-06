Confusión por nuevas políticas migratorias de Trump en ciudades demócratas

CHICAGO (AP) — Para José Abel García, inmigrante guatemalteco radicado en el área de Los Ángeles, la reciente promesa de Donald Trump acerca de expandir las deportaciones en ciudades gobernadas por demócratas no implica un cambio significativo. Este trabajador textil de 38 años destacó que, aunque Trump refuerza las medidas en bastiones políticos de la oposición, los arrestos a inmigrantes en restaurantes, hoteles y granjas no se detienen, lo que afecta a quienes luchan por pagar el alquiler.

"Él solo habla", expresó García. "Las redadas siguen ocurriendo y será difícil que él cumpla esas promesas, ya que no actúa solo." En los últimos días, Trump anunció que se redirigirían las redadas migratorias de lugares donde tiene aliados políticos hacia territorios gestionados por la oposición, priorizando las deportaciones en Chicago, Los Ángeles, Nueva York y otras ciudades en el centro del poder demócrata. Al mismo tiempo, ajustó su estrategia, deteniendo arrestos en sectores que dependen de una fuerza laboral inmigrante.

García y otros inmigrantes coinciden en que, de cualquier forma, el miedo persiste en sus comunidades. Expertos resaltan que la pausa en las redadas migratorias en lugares de trabajo es algo que otros gobiernos han aprendido previamente. Mientras tanto, demócratas y activistas consideran que las acciones de Trump son estratégicas y podrían ser utilizadas como estandarte en su lucha por los derechos de los inmigrantes.

Lucha política que se agudiza

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien mantiene una creciente confrontación con Trump, argumentó que la estrategia del presidente tiene un claro objetivo. "Incitar a la violencia y el caos en los estados demócratas, militarizar nuestras ciudades y satanizar a sus oponentes", publicó Newsom en la red social X el lunes. "Es ilegal y no lo permitiremos." En este contexto, Trump continuó su ataque verbal hacia Nueva York y Chicago, refiriéndose a las manifestaciones en Los Ángeles contra sus políticas y sugiriendo que muchos participantes no eran de estas ciudades.

El gobierno actual de Trump anunció que los agentes del ICE buscan realizar al menos 3.000 arrestos diarios, en contraste con aproximadamente 650 arrestos en los primeros meses de su segundo mandato. Los esfuerzos se centran en las denominadas "jurisdicciones santuario", donde los arrestos se transmiten en vivo y se realizan presiones sobre alcaldes y gobernadores para que testifiquen ante el Capitolio.

“Está claro que Trump está intensificando estos ataques a las ciudades gobernadas por demócratas porque se siente amenazado por las enormes movilizaciones”, expresó el representante demócrata Jesus "Chuy" Garcia. "Prevemos una respuesta más contundente de los demócratas.”

En el área de Los Ángeles, un grupo de activistas ha establecido patrullajes comunitarios para monitorear los arrestos efectuados por el ICE y alertar a los residentes. Francisco "Chavo" Romero, uno de los organizadores, dijo que también están vigilando estaciones de tren y centros de transporte público.

“Ellos redoblan esfuerzos, nosotros triplicamos los nuestros”, aseveró.

Arrestos en lugares de trabajo

La decisión de dejar de efectuar redadas migratorias en lugares de trabajo es un giro inesperado para Trump, aunque no es inédito en la historia reciente. La actuación contra empleadores que rompen las leyes de inmigración ha sido un tema polémico, sobre todo en sectores con alta dependencia de mano de obra inmigrante, como las plantas de procesamiento de carne.

Durante el mandato de Bill Clinton se implementaron investigaciones sobre prácticas laborales para sancionar a los empleadores que contrataban a empleados sin autorización. Sin embargo, aquellos esfuerzos resultaron breves, ya que las investigaciones eran prolongadas y creaban miedo entre los trabajadores. Esto llevó a involucrar a funcionarios electos en el debate.

Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización y actual investigadora en el Migration Policy Institute, resaltó que otros gobiernos han enfrentado el mismo dilema: ¿Cómo hacer que los empleadores sean responsables? “Puedes cerrar un trabajo y en pocas semanas habrá más empleados contratados”, apuntó.

Recientemente, las autoridades de inmigración llevaron a cabo un allanamiento en una planta de carne en Omaha, lo que generó la indignación de los funcionarios de la empresa, quienes afirmaron cumplir con la ley. Durante el primer mandato de Trump, se realizó la mayor redada en lugares de trabajo de la última década, que incluyó arrestos en siete plantas avícolas en Mississippi. Ante este panorama, ha sorprendido muchos su reciente cambio de estrategia, donde Trump escribió en su red Truth Social que los arrestos estaban retirando a “trabajadores muy buenos y experimentados”, complicando su reemplazo.

El futuro de esta pausa en las redadas no está claro, y un mensaje enviado al Departamento de Seguridad Nacional el lunes quedó sin respuesta.

Inmigrantes y activistas quedan desconcertados

A pesar de las medidas anunciadas, la estrategia de Trump ha generado confusión entre muchos. Lawrence Benito, director de la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, manifestó: “Por un lado, él evitará ciertas industrias y al mismo tiempo intensificará sus operaciones en Chicago. Me resulta difícil reconciliar esos dos mensajes.” Benito subrayó que la organización continuará asesorando a los inmigrantes sobre sus derechos frente a posibles arrestos realizados por el ICE.

La representante federal demócrata Delia Ramírez acusó a Trump de intentar silenciar la disidencia. En un extenso post en Truth Social sobre la represión en ciudades demócratas, Trump realizó acusaciones sin evidencias, afirmando que los demócratas usan a inmigrantes indocumentados para manipular elecciones. Para muchos, las decisiones recientes solo suman preocupaciones.

Jorge Lima, un inmigrante de 32 años, comentó que sus padres, quienes trabajan en la industria textil en California, solo salen de casa para laborar. "Ya no salen", aseguró. "Tienen miedo, pero deben comer."