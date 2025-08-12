Con noche histórica, José Ramírez impulsa victoria 4-3 de Guardianes ante Marlins

CLEVELAND (AP) — El dominicano José Ramírez envió un batazo sobre el jardín izquierdo en la octava entrada para convertirse en el líder de Cleveland en juegos con múltiples jonrones y los Guardianes derrotaron el martes 4-3 a los Marlins de Miami.

Ramírez conectó tres hits y Kyle Manzardo también se fue profundo, para que los Guardianes ganaran por sexta vez en siete juegos.

Ramírez, quien rompió una racha de 12-0 con un cuadrangular solitario en la primera entrada, conectó un cutter de Calvin Faucher (3-3) justo sobre la pared del jardín derecho con un out en la octava para poner a Cleveland de nuevo en ventaja.

Fue el 27mo juego con múltiples jonrones en la carrera de 13 años de Ramírez en las mayores, superando al miembro del Salón de la Fama Jim Thome y a Albert Belle como líder de la franquicia. También fue su segundo de esta temporada.

Cade Smith (5-4) lanzó una entrada y 1/3 sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Miami empató con tres carreras en la quinta. Dane Myers conectó un hit impulsor al jardín izquierdo-central y el dominicano Otto López anotó por un error de lanzamiento del jardinero izquierdo de Cleveland, Steven Kwan, lo que movió a Myers a tercera. El dominicano Heriberto Hernández luego conectó un doble por la línea del jardín izquierdo para impulsar a Myers.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 5-1, Otto López de 4-0 con una anotada, Heriberto Hernández de 4-1 con una empujada. El venezolano Javier Sanoja de 2-1.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 4-3 con dos anotadas y dos impulsadas, Carlos Santana de 3-0. El venezolano Gabriel Arias de 2-1 con una anotada.