FOTO: Celebraciones del Día de la Independencia de México en Chicago, marcadas por las amenazas de Trump

CHICAGO (AP) — El plan del presidente Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes de inmigración a Chicago puso a muchos residentes latinos en alerta, llevando a algunos a llevar sus pasaportes de Estados Unidos encima mientras que otros dudaron si celebrar abiertamente el próximo Día de la Independencia de México.

Aunque la fiesta se celebró el 16 de septiembre, las celebraciones en Chicago se extendieron por más de una semana y atrajeron a cientos de miles de personas. Comenzaron con un desfile el sábado a través del vecindario de Pilsen, de mayoría mexicana, y continuaron con caravanas de autos y animadas fiestas en las calles.

Pero ese año, estos días normalmente alegres coincidieron con las amenazas de Trump de sumar a Chicago a la lista de ciudades gobernadas por demócratas en las que quiso aumentar la aplicación de la ley federal. Su gobierno apuntó que intensificará la ejecución de la ley migratoria en la ciudad, tal como hizo en Los Ángeles, y desplegará tropas de la Guardia Nacional para ayudar a combatir la delincuencia. Además de enviar tropas a Los Ángeles en junio, Trump las desplegó el mes pasado en Washington, D.C., como parte de una toma de control sin precedentes en la capital del país.

Aunque los detalles sobre la prometida operación en Chicago fueron escasos, la oposición en la ciudad resultó generalizada e incluyó a comunidades suburbanas con sus propias bases de comunidades migrantes. Los gobernantes estatales y de la ciudad dijeron que planean demandar al ejecutivo de Trump.

Sentimientos encontrados sobre aplazamiento

Las amplias celebraciones del Día de la Independencia de México reflejaron el tamaño y la vitalidad de la comunidad mexicoamericana de Chicago. Los mexicanos representaron más de una quinta parte de la población total de la ciudad y alrededor del 74% de sus residentes latinos, según estimaciones del Censo de Estados Unidos de 2022.

Los organizadores de los desfiles y festivales comunitarios habituales quedaron divididos acerca de si seguir adelante con precauciones o demorarlos, con la esperanza de que muchos participantes se sintieran más seguros para celebrar una fiesta en unos meses. En Pilsen, los organizadores señalaron esta semana que la seguridad de la comunidad debe ser prioritaria. Sin embargo, una fiesta del Día de la Independencia de México programada en el centro de la ciudad para el próximo fin de semana fue pospuesta esta semana por los organizadores, quienes afirmaron que la decisión se tomó para proteger a la gente.

“Pero también nos negamos a que nuestro festival sea un peón en este juego político”, dijo Germán González, uno de los organizadores de El Grito Chicago.

En Pilsen y La Villita, dos de los barrios más conocidos de la ciudad con restaurantes, negocios y lazos culturales con México, los residentes mostraron su decepción por el miedo y la ansiedad que la posible intervención federal generó dentro de la comunidad en una época del año que normalmente caracteriza por la alegría, la unión y la celebración de la cultura y el patrimonio mexicoamericano.

Algunos residentes planean celebrar con precaución

Para Galiela Méndez, la decisión de posponer El Grito Chicago fue tanto desgarradora como comprensible.

Y aunque la tercera ciudad más grande del país tiene sus problemas, incluida la persistente violencia armada en algunas zonas, Méndez señaló que Trump y sus seguidores estaban difamando a Chicago para obtener beneficios políticos al tiempo que perturbaban los festejos para una gran parte de la población.

Para Méndez, de 25 años, la situación resultó una “bofetada”. Afirmó que la comunidad estaba en alerta porque se trataba de gente que hablaba de una determinada forma de su hogar, pero nunca acudían a la zona para ver en primera persona qué sucedía.

Vianney Alarcón, de 42 años, dijo que esperaba que la gente estuviera en el punto de mira de las autoridades con independencia de su estatus legal.

Pero en un acto de desafío, decidió participar en las festividades para celebrar su herencia, llevando consigo su pasaporte.

Sensación de incertidumbre

Fabio Fernández, de 39 años, propietario de 3W We Will Win, una empresa de arte y camisetas asentada en una tienda de ropa urbana en Pilsen, calificó de “preocupante” y “desalentador” que la posible intervención federal afectara las celebraciones del Día de la Independencia de México.

Para Fernández, la comunidad no debería temer ni sentir que no puede caminar por las mismas calles de siempre, y agregó que en el vecindario había una sensación de ansiedad e incertidumbre.

Esto afectó a los pequeños negocios: las ventas bajaron y hubo menos tráfico peatonal para establecimientos como el suyo, añadió. Señaló que apoyar a los negocios locales de propiedad latina resulta una de las mejores maneras de mostrar apoyo durante este tiempo.

Alejandro Vences, de 30 años, se convirtió en ciudadano estadounidense este año, lo que le proporcionó algo de consuelo, dijo mientras comía pozole verde en 5 Rabanitos, un restaurante mexicano local, el viernes por la tarde.

Aun así, advirtió que la ansiedad era palpable.

“Para nosotros, nuestro Día de la Independencia siempre resultó una celebración de nuestra cultura”, declaró. “Siempre fue una celebración de quiénes somos. Se sintió como si no pudiéramos celebrar nuestra cultura de la misma manera”.