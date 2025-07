Carlo Ancelotti condenado a un año de prisión en España por fraude fiscal

MADRID (AP) — Un tribunal español sentenció el miércoles al entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, a un año de prisión por fraude fiscal cuando estuvo al mando del Real Madrid en 2014.

La corte en Madrid también impuso a Ancelotti una multa de 386.000 euros (equivalente a 452.187 dólares).

Ancelotti se suma a una lista de personajes del fútbol que han sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades fiscales españolas en relación con impuestos no pagados, aunque hasta el momento ningún otro ha enfrentado prisión.

En el sistema español, un juez tiene la posibilidad de suspender una pena de menos de dos años si se trata de un primer delito.

Tanto la confederación de fútbol de Brasil como el portavoz de Ancelotti no respondieron a las solicitudes de comentarios efectuadas por The Associated Press.

Ancelotti es considerado uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol. Ha sido el único técnico en ganar la Liga de Campeones en cinco ocasiones: tres con el Real Madrid y dos con el AC Milan, además de ser el único que ha conquistado títulos de liga en Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia.