Mundo

Burleson aporta jonrón decisivo y Cardenales superan 7-6 a Piratas

En un emocionante final, Alec Burleson impulsó a los Cardenales de San Luis a una victoria 7-6 sobre los Piratas de Pittsburgh con un jonrón en la novena entrada.

26/08/2025 | 01:02Redacción Cadena 3

FOTO: Burleson aporta jonrón decisivo y Cardenales superan 7-6 a Piratas

SAN LUIS (AP) — Alec Burleson conectó un jonrón solitario para poner fin al juego cuando había dos outs en la novena entrada, y los Cardenales de San Luis superaron el lunes 7-6 a los Piratas de Pittsburgh.

Burleson encontró un slider de 87 mph, ofrecido por el dominicano Dennis Santana (4-5), y lo envió al otro lado de la cerca del jardín central para su 16º jonrón. Fue su cuarto hit de la noche.

Fue además la primera carrera permitida por Santana desde el 6 de agosto. El lanzador derecho había cedido tres hits en seis innings y un tercio sin aceptar anotación en sus seis apariciones anteriores.

El venezolano Willson Contreras impulsó dos carreras por San Luis, que había perdido ocho de 11 compromisos. Michael McGreevy permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas.

Bryan Reynolds y Spencer Horwitz conectaron vuelacercas consecutivos por Pittsburgh en la tercera.

San Luis tomó la delantera con cinco carreras en la quinta. Contreras conectó un sencillo de dos anotaciones para empatar y anotó con un doble de Nolan Gorman contra Andrew Heaney. Thomas Saggese puso el encuentro 6-4 con un sencillo impulsor.

Nick Gonzales recuperó una para Pittsburgh con un elevado de sacrificio en la séptima, y Ronny Simon conectó un doble impulsor para empatar contra Riley O’Brien (2-0) en la novena.

Contreras y el manager de los Cardenales, Oliver Mármol, fueron expulsados en la séptima después de discutir un tercer strike cantado.

Por los Piratas, el dominicano Liover Peguero de 3-0 con una anotada.

Por los Cardenales, los venezolanos Contreras de 4-1 con una anotada y dos impulsadas, Pedro Pagés de 4-0.

Lectura rápida

¿Quién conectó el jonrón decisivo? Alec Burleson conectó el jonrón decisivo para los Cardenales.

¿Qué resultado tuvo el partido? Los Cardenales superaron 7-6 a los Piratas.

¿Cuándo sucedió el evento? El evento ocurrió el lunes.

¿Dónde se jugó el partido? El partido se jugó en San Luis.

¿Por qué fue importante el jonrón de Burleson? Fue el jonrón que selló la victoria en la novena entrada.

[Fuente: AP]

