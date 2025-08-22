En vivo

Resumen 3

Agustín González

Argentina

En vivo

Resumen 3

Agustín González

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Ashcraft y novato Chandler logran blanqueada de 3 hits; Piratas arrollan 9-0 a Rockies

Los Piratas de Pittsburgh lograron una impresionante victoria 9-0 sobre los Rockies, destacando la blanqueada de Ashcraft y el novato Chandler, sumando jonrones de Horwitz, Pham y Canario.

22/08/2025 | 22:50Redacción Cadena 3

FOTO: Ashcraft y novato Chandler logran blanqueada de 3 hits; Piratas arrollan 9-0 a Rockies

PITTSBURGH (AP) — Braxton Ashcraft y el prometedor novato Bubba Chandler se combinaron para una blanqueada de tres hits por los Piratas de Pittsburgh, quienes superaron fácilmente el viernes 9-0 a los Rockies de Colorado.

Ashcraft (4-2) ponchó a seis adversarios en una labor de un hit y una base por bolas para ganar su segunda apertura consecutiva. Chandler, derecho de 22 años, potente recta y considerado el mejor prospecto de pitcheo en las mayores, siguió con cuatro entradas de relevo sin permitir carrera para obtener el salvamento en su debut en las Grandes Ligas.

Spencer Horwitz, Tommy Pham y el dominicano Alexander Canario aportaron jonrones a la causa de Pittsburgh, que ha ganado tres de cuatro duelos. Andrew McCutchen conectó dos dobles e impulsó cuatro carreras contra el venezolano Antonio Senzatela (4-15), quien tuvo dificultades contra los Piratas por segunda vez en tres semanas.

A principios de este mes en Denver, Senzatela fue castigado con ocho carreras y no consiguió salir de la primera entrada. Los Rockies, el peor equipo de las Grandes Ligas, de alguna manera se recuperaron para ganar ese juego 17-16.

No esta vez.

Ashcraft retiró a nueve de los primeros diez bateadores que enfrentó y rápidamente se sobrepuso a un sencillo inicial de Moniak en la cuarta entrada. Pasó sin problemas por la quinta antes de dar paso a Chandler, el último de una larga lista de jóvenes lanzadores que los Piratas han reclutado y cultivado en las últimas temporadas, liderados por el actual Novato del Año de la Liga Nacional, Paul Skenes.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 3-0, Orlando Arcia de 3-1. El cubano Yanquiel Fernández de 2-0.

Por los Piratas, el dominicano Canario de 1-1 con una anotada y una remolcada.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron los destacados del juego? Los principales destacados fueron Braxton Ashcraft y Bubba Chandler, quienes lograron una blanqueada.

¿Qué pasó en el partido? Los Piratas vencieron a los Rockies con un contundente 9-0.

¿Cuándo y dónde ocurrió el partido? El partido se llevó a cabo el viernes en Pittsburgh.

¿Cuáles fueron las estadísticas claves? Ashcraft permitió un hit, mientras que Chandler no permitió carreras en cuatro entradas de relevo.

¿Cómo impactó este juego a la temporada de los Piratas? Con esta victoria, los Piratas sumaron su tercera victoria en cuatro partidos.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho