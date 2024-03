Atocha, a 20 años del atentado: desgarrador testimonio de un cordobés herido

Este lunes 11 de marzo se cumplen 20 años de los atentados terroristas producidos en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid, que dejó un resultado de 193 muertos y más de 2.000 heridos, convirtiéndose en el ataque terrorista más mortífero de España.

Marco Bianchoti es un cordobés que resultó gravemente herido en Atocha, él viajaba en uno de los vagones atacados y en el que murieron 72 personas. En diálogo con Cadena 3, afirmó que escuchar los relatos y revivir aquel momento es terrible.

"A medida que pasa el tiempo y madura, uno cruza el cristal y se da cuenta de que todo fue muy doloroso. Por ese entonces tenía seis hijas y ahora tengo ocho. Recuerdo los segundos posteriores al estallido de la bomba. Veníamos huyendo de la catástrofe económica que asoló en 2001 a la Argentina y estábamos buscando un horizonte diferente para mis hijas, debido a que se nos estaban truncando las cosas allí en nuestro país", indicó Marco.

Y añadió: "Nosotros buscábamos un nuevo comienzo y empezamos de cero en una Europa tan amplia y vasta. Esa mañana me tocó tomar ese tren y en ese horario. Nunca solía tomarlo a esa hora, pero me quedé dormido. En el trayecto, de repente todo estalló. Al abrir los ojos, vi al vagón partido al medio, cristales, humo, gente gritando, llorando. Yo estaba atrapado entre los asientos".

La estación de Atocha, segundos antes de las primeras explosiones. (Foto: NA/TVE)

Marco explicó que viajaba en un tren de dos plantas, que estaba en el piso superior cuando ocurrió la tragedia. En el vagón donde viajaba fue donde murió la mayor cantidad de personas. "Era esperar a que alguien nos ayudara porque dejé de sentir las piernas. No veía a la distancia porque no tenía mis lentes, apenas veía las cosas que se volaron", recordó.

Señaló que una persona subió al tren a tratar de ayudar a los heridos, hasta que llegaron los bomberos. "Me aferré a la pierna de un policía y le pedí que no me dejara ahí. Me dijo que ya iban a ayudarnos, que nos quedáramos tranquilos".

Marco dijo que no tenía idea de lo que había acontecido por esas horas, hasta que su pareja vio las noticias en la televisión. Ese 11 de marzo de 2004, en medio de la tragedia, ella trató de comunicarse con él con los teléfonos públicos de la calle y no pudo porque el celular de Marco se perdió tras el atentado. Por entonces, él no aparecía en el listado de personas muertas ni vivas, hasta que lo encontraron en un listado de un hospital.

"Tal era el caos que la enfermera que trasladaba a mi esposa hasta donde yo estaba se desmayó en el camino, supongo que por el estrés", dijo el hombre en diálogo con Cadena 3.

Prácticamente, Marco no tenía movilidad tras el ataque. "Fueron dos años de rehabilitación para volver a la normalidad. Hoy puedo moverme, andar, estar cerca de mi nieto. Por entonces, ni siquiera podía pensar eso", completó.

El momento de las primeras explosiones. (Foto: archivo NA/TVE)

Chema Forte: "Al terrorismo uno no se acostumbra"

El periodista de Cadena 3 tuvo a su cargo la cobertura de los ataques en la continuidad informativa de la radio. Pese a haber cubierto varios atentados a lo largo de su trayectoria, aseguró que es una modalidad a la que uno no se acostumbra nunca.

"Al terrorismo uno no se acostumbra y eso que he cubierto varios casos en mi vida profesional. Tras los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos, hubo una unión de las fuerzas políticas y de la sociedad, que hoy ya no existe. En Madrid, lo que pasó todavía causa mucha indignación. Al día siguiente en España todos se manifestaron en contra del terrorismo, daba igual si era la ETA o Al-Qaeda", señaló "Chema".

Sostuvo que los atentados representaron un quiebre político y social en España. "Cuando uno habla con las víctimas, sienten que la administración política los ha abandonado en varios momentos al preferir la confrontación entre políticos en vez de solucionar los problemas de verdad", completó.

Entrevista de Miguel Clariá.