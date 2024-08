Docentes y Aerolíneas: viva la pepa en los gremios estatales

Adrián Simioni

Qué hacer con el sector público donde tradicionalmente las corporaciones sindicales han mandado como si fueran los propietarios del Estado. Con una patronal que no pone dinero propio. Y con nosotros, los propietarios, que no nos identificamos como tales y nunca terminamos de ver que somos los que ponemos la plata.

Aerolíneas. Ayer. Paros encubiertos que buscan dañar a la compañía y tomar de rehenes a los viajeros. Para evitar sanciones, “asambleas informativas”, que son una mentira. Aparentemente desconocen que existe whatsapp. Cuatro de la decena de sindicatos (pilotos y tripulantes) habían planeado meticulosamente las asambleas para que no quedara otra que cancelar vuelos. La empresa los reprogramó. Entonces ¿qué hicieron?: cambiaron los horarios de las asambleas. Es brutal. Vienen así toda la semana y se supone que van a continuar. La jodita ya le costó 500 mil dólares extra a Aerolíneas, según la empresa.

Es una dinámica irracional. Los sindicatos no aceptan recortar los excesivos 12 mil empleados que quedaron luego de 16 años de manejo clientelar en manos de La Cámpora. Y exigen aumentos salariales. Y la casta política en el Congreso se negó a aceptar su privatización. Hasta ahora siempre estuvo encubierta porque total poníamos la plata, se le daba un monopolio que le permitía cobrar pasajes carísimos o hacían protestas en empresas del grupo que afectan a aerolíneas privadas. Pero ahora esas alternativas no están. Si siguen operando así van a destruir la única fuente de ingresos genuinas. No se puede confiar más en Aerolíneas. ¿Cuál es la salida que ofrecen? ¿Qué sigamos quemando dinero público para siempre?

Mientras, en Córdoba, los docentes que pararon el 5 y 6 de agosto parece que la van a sacar barata. El gobierno de Martín Llaryora había anunciado que les descontaría los días a los que hicieron paro. Pero al final les va descontar sólo un día de los dos y sólo a los docentes que no marcaron el control biométrico, descontando a los que tienen carpeta médica (puede suceder que hayan hecho paro, hayan avisado a su clase que hacían paro con lo que la clase no se dio y luego hayan ido a marcar). Y a ese día a esos docentes se lo descontarán en tres cuotas mensuales.

Pero hay otra cuestión: ¿les van a descontar el presentismo, el ítem de profesionalidad docente? Es el 10% del sueldo. Y no, no lo perderán, porque el presentismo sólo se quita con más de tres faltas injustificadas por mes. O sea que los docentes pueden parar 2 días al mes –hacerles perder el 10% de sus clases a los chicos- sin perder un premio extra del 10% del sueldo que ya de por sí es extravagante porque se los premia por ir a trabajar, cosa por la que ya de entrada se les paga el sueldo en sí mismo.

En fin, los sindicatos estatales, por ahora, siguen teniendo coronita, con condiciones de trabajo insólitas para el resto de la población que trabaja en el sector privado en blanco o, peor aún, en negro.