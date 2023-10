¿Están rompiendo el fútbol?

Mauricio Coccolo

La bomba explotó por partes: primero fue Alejandro Domínguez, después se plegaron sus pares argentinos y uruguayos de la Conmebol, más tarde salió el comunicado de la FIFA, luego hablaron desde España, Marruecos y Portugal y, al final, chillaron los chilenos.

Costó encajar las piezas del rompecabezas: un mundial, 48 selecciones, un mes y medio de competencia, tres continentes, seis países, 101 partidos entre Europa y África y otros 3 en Sudamérica. Inédito.

Muchos hinchas se sintieron decepcionados, aunque conocen las reglas y saben que la pelota se mueve al ritmo de los billetes, no pueden evitar la bronca porque el negocio devora todo. Los más escépticos ya no creen en nada. Los más románticos resisten, no se resignan a perder la esencia.

¡Están matando al futbol!, dicen los más radicalizados. Desde cierta racionalidad se puede entender la búsqueda por ampliar los márgenes de ganancias y los movimientos políticos de una de las multinacionales más importantes del mundo. Pero hay decisiones difíciles de comprender.

Un cambio claramente negativo para el espectáculo, para la competitividad y, como consecuencia, para el negocio, fue pasar de 32 a 48 selecciones en el próximo Mundial. La ecuación es simple: más equipos significa menos nivel y expectativa. Si lo sabremos en el país del Torneo de 30…

Los Mundiales siempre sufrieron pequeños ajustes a lo largo de la historia, pero el formato de ocho grupos de cuatro selecciones parecía el más adecuado. Encima ahora hay que asimilar un nuevo concepto de competencia ambulante, que complica la logística de los espectadores.

Más allá de los tejes y manejes políticos, está claro que la Copa del Mundo 2030 será en España, Portugal y Marruecos, aunque Alejandro Domínguez venda como una victoria los tres partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay. Había prometido la fábrica de caramelos y volvió con un chupetín.

Claudio Tapia, el presidente de la AFA, también se subió al carro triunfal. Quizás sin quererlo dio en el clavo cuando dijo que no tenían ni la plata ni los votos para ganar la sede. Básicamente reconoció que estuvieron sentados en la mesa del gran banquete, pero solo pudieron comer algunas migajas.

Increíblemente, otro que aprovechó la ola artificial fue Sergio Massa, el ministro-candidato presentó el supuesto logro como una muestra del lugar que Argentina ocupa en el mundo y tribuneó pidiendo que ese único partido que tendrás el país sea en el interior.

Como detalles al margen de la hoja quedan dos preguntas difíciles de responder: ¿Qué hace Paraguay formando parte del homenaje por los 100 años del primer Mundial? Y por otro lado, ¿por qué limpiaron a Chile de la organización? ¿Habrá sido por ir al TAS a reclamar puntos?

En el medio de tantas especulaciones políticas y económicas emerge una verdad deportiva incuestionable: Argentina ganó el último Mundial. Al menos tal y como lo conocimos, más allá de que tuvo la particularidad de haber sido el único que se jugó a fin de año. Añoraremos Qatar.

Una vieja frase que nunca pasa de moda dice que el fútbol es demasiado negocio para ser solo un juego, pero es demasiado juego para ser solo un negocio. Además, el fútbol es el único negocio en el que los que no ganan plata se sienten dueños. Y de alguna u otra manera lo son.