Calculadora de resultados: qué necesita cada equipo para clasificar a cuartos

Por Camila Osorio Díaz

A solo un día de los cruces claves para definir los clasificados a los cuartos de final de la Copa de la Liga, hay solo un equipo, de trece, que tiene asegurado su lugar.

Fue grande la campaña de Godoy Cruz, que con 9 partidos ganados, 2 empatados y apenas 2 perdidos, ya tiene su nombre anotado en la siguiente fase de la competencia.

El resto, es una incógnita. Obviamente, algunos la tienen más fácil que otros, pero es una parejísima competencia de seis equipos para cuatro lugares, por un lado, y de seis equipos para tres lugares, por el otro.

Vamos en orden: si las cosas terminaran así, la zona A tendría como clasificados a Argentinos Juniors (25), a Barracas Central (25), a River (24) y a Talleres (23). En la puerta quedarían Independiente y Vélez, que, con 22 puntos cada uno, no se llegarían a meter.

Pero las cosas no terminan así: todo depende de lo que ocurra este lunes, cuando a las 20 la pelota empiece a rodar en cuatro canchas diferentes.

Sacando la calculadora, el objetivo de este artículo es pensar, a partir de los números, y las posibilidades, qué tiene que pasar para que cada uno de esos equipos clasifique a los cuartos de final.

¿Qué necesitan para clasificar?

Zona A

Argentinos Jrs. (25 puntos +11 goles) va de local ante Barracas Central. Con un triunfo o un empate le alcanza. Con la derrota podría quedarse afuera, pero es casi imposible: debe haber un ganador en Independiente - Talleres; en caso de ser "El Rojo", tendría que golear, y también tendría que golear Vélez, quizás por más de 10 tantos. Si ambos resultados no se dan a la vez, "El Bicho" pasa.

Barracas Central (25 puntos +5 goles) juega con Argentinos. Un triunfo y un empate lo clasifican. En la derrota ocurre algo parecido que con su rival, aunque su diferencia de gol no es tan abrumadora: siempre que no ocurra al mismo tiempo que haya un ganador en Avellaneda y Vélez no golee, pasa.

River Plate (24 puntos +14 goles) visita a Instituto. Un triunfo lo clasifica. Si empata, debe esperar. Si entre Talleres e Independiente hay un ganador y Vélez también triunfa, regirá la diferencia de gol, en donde "El Millo" tiene las de ganar. Si pierde, se complica: necesita a) Que "El Fortín" no gane o b) Que empaten en Avellaneda. Si ambas ocurren, los de Núñez pasan.

Talleres (23 puntos +8 goles) visita a Independiente. Un triunfo le basta: descarta a su rival y ya no puede ser alcanzado por Vélez. Si empata, depende de los dirigidos por Quinteros que, si ganan, lo pasan, y los albiazules se quedan sin nada. Perdiendo, la T se queda afuera de la pelea: el Rojo lo pasaría y disputaría con Vélez ese último puesto.

Independiente (22 puntos +4 goles) recibe a "La T". Ganando, depende de sí mismo siempre y cuando Vélez no golee y lo supere en la diferencia. Si gana y "El Fortín" golea, deberá mirar a River y esperar que pierda. Si "El Millonario" gana o empata, Independiente deberá mirar a La Paternal y aguardar que el resultado no sea un empate, y entonces medirá la diferencia de gol con el perdedor. Si gana en los números, pasa.

Vélez (22 puntos 0 goles) va con Independiente Rivadavia. Debe ganar y esperar un empate en Avellaneda. Si Independiente gana, deberá esperar que River pierda. Si no ocurre, aún tiene una chance: con 25 puntos, empataría con "El Rojo" y debería golear por la diferencia de gol. Si en La Paternal uno de los dos pierde, lo mismo.

Zona B

Con Godoy Cruz ya asegurado, 6 equipos pelean por 3 puestos en esta zona.

Estudiantes de La Plata (24 puntos +9 goles) enfrenta a Lanús. Con ganar o empatar le basta: ninguno de sus seguidores lo alcanza si suma de a tres, y si llega apenas a 25 igual se asegura. De ser derrotado, "El Pincha" aún tiene chances, siempre y cuando ocurran 2 de estas 3: o Boca, o Defensa y Justicia, o Racing no deben ganar sus partidos. Una victoria de Newell's también lo complicaría en puntos, pero la diferencia de gol es muy favorable a los de La Plata.

Lanús (23 puntos +7 goles) recibe al "Pincha". Con ganar, pasa. Empatando ya comienza a complicarse: necesitaría que o Boca o "El Halcón" no ganen sus partidos, e incluso si esto ocurre deberían mirar a Racing, que de triunfar lo complica en la diferencia de gol. De perder, pasa a depender aún más de esto: necesita que ocurran 2 de estas 3 cosas: Boca debe perder, Defensa debe perder y Racing debe empatar.

Defensa y Justicia (23 puntos +3 goles) va contra Newell`s. En situación similar al "Granate", un triunfo le da el pase. Una igualdad lo deja atento a los partidos de Boca, Lanús, y Racing, que de sumar de a tres lo supera y lo complica con los goles. De caer, deberá esperar: derrotas del "Xeneize" y del "Granate", en este caso por goleada, y una igualdad o derrota para "La Academia".

Boca Jrs. (22 puntos +7 goles) irá vs Godoy Cruz. Tiene una sola posibilidad: ganar el partido, y si lo hace depende de sí mismo.

Racing (21 puntos +9 goles) visita a Belgrano. Tiene que ganar y esperar 2 de estos 3 resultados: derrota de Lanús, empate de Newell`s y Defensa, o en su defecto una victoria del "Leproso", y que Boca no gane. Si empata o pierde, la "Academia" no pasa.

Newell`s Old Boys (21 puntos, -1 goles) va con Defensa. Solo le sirve ganar y aún así depende de otros: necesita una igualdad entre "El Granate" y "El Pincha", y que ni Boca ni Racing ganen sus partidos. Si todo esto ocurre, "La Lepra" pasa.

