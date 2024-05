Todo lo que se sabe del accidente en el que murió el presidente de Irán

El presidente iraní Ebrahim Raisi murió en un accidente de helicóptero en terreno montañoso cerca de la frontera con Azerbaiyán, según informaron el lunes las autoridades y medios estatales. Junto a él viajaba el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian.

The first footage emerged showing the transfer of the bodies of the tragic incident by #Iran Red Crescent rescuers and army forces pic.twitter.com/vnzbmbh09X