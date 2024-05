Los cielos de España y Portugal fueron iluminados por un fragmento de cometa

Un brillante fragmento de cometa iluminó los cielos de España y Portugal a última hora del sábado, según la Agencia Espacial Europea (ESA), un deslumbrante espectáculo que un residente de Lisboa calificó como que "parecía una película".

El domingo por la mañana, la ESA compartió en X un video captado por su "cámara de bólidos" de lo que describió como un "meteoro impresionante" sobre los cielos de la ciudad de Cáceres, al oeste de España, cerca de la frontera con Portugal.

