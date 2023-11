Las olas "dormidas", el fenómeno que causa pánico en playas de Brasil

Los visitantes de diversas playas en Brasil se vieron sorprendidos por la llegada de imponentes olas de tres metros que barrieron a aquellos que se encontraban en la orilla del mar.

Tras este fenómeno natural, las autoridades navales emitieron una alerta ante la posible repetición de fenómenos marítimos similares, instando a la precaución. Este aviso se produjo después de recibir informes sobre la desaparición de un joven de 16 años, ocurrida tras una ola de características similares en Leblon.

Este fenómeno, conocido como olas "singulares" o "dormidas", consiste en olas que impactan en la costa con una intensidad mayor de la esperada, sorprendiendo a las personas desprevenidas en la orilla. Su aparición, tras olas más pequeñas, no revela visualmente la violencia natural que poseen, y arrastran todo a su paso impulsadas por una fuerte energía acuática, que se ve influida por la velocidad del viento.

Ante la urgencia de estas particulares olas, los especialistas recomiendan tomar medidas de seguridad, tales como consultar las previsiones meteorológicas, seguir las indicaciones de los socorristas y prestar atención a las señales de advertencia del lugar. Además, se aconseja mantener una distancia prudente de la orilla para prevenir cualquier riesgo.

/Inicio Código Embebido/

More footage of the freak wave that hit bathers at Leblon Beach, Rio de Janeiro, Brazil ???? 5 November 2023 #Brazil pic.twitter.com/mM2TCW2Bf6