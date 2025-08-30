Racing recibe a Unión en busca de salir del fondo de la tabla
"La Academia", anteúltimo en su zona con apenas cuatro puntos, recibe al equipo santafesino en el Cilindro.
30/08/2025 | 13:42Redacción Cadena 3
FOTO: Torneo Clausura: Racing busca aire en Avellaneda ante Unión por el Clausura
Racing recibirá a Unión de Santa Fe en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Presidente Perón a las 21:15 hs. El compromiso contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien estará secundado desde el VAR por Álvaro Carranza. El duelo será transmitido por la señal deportiva ESPN Premium.
El elenco comandado por el director técnico Gustavo Costas llega a este partido después de una dura goleada por 4-1 frente a Argentinos Juniors en condición de visitante. En aquella compleja tarde, el único tanto fue convertido por el delantero Tomás Conechny.
Tras la fuerte derrota en La Paternal, “La Academia” se hundió en el fondo de la tabla del Grupo A, en el puesto 14 con tan solo 4 unidades. Por este motivo en particular, el conjunto de Zona Sur estará obligado a concretar un buen resultado en Avellaneda, un escenario que no solucionará la crisis que tiene en los resultados deportivos, pero una victoria podría gestar un importante cambio anímico del equipo en el campeonato local.
Por otra parte, el conjunto liderado por el entrenador Leonardo Madelón viene de un empate 1-1 con Huracán en condición de local. Aquella igualdad le permitió asentarse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, con 9 puntos.
El “Tatengue” viajará a Avellaneda con la ilusión de llevarse un buen resultado deportivo que le permita continuar en la pelea por los primeros lugares de su zona.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
Torneo Clausura de la Liga Profesional
Grupo A
Fecha 7
Estadio: Presidente Perón, Avellaneda
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Joaquin Gil
Horario: 21:15hs
T.V: ESPN Premium
Racing: Arias; Pardo, Sosa, Colombo, Martirena, Nardoni, Almendra, Rojas, Solari, Maravilla y Balboa. DT: Gustavo Costas.
Unión: Tagliamonte; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco, Palacios, Martínez, Pittón, Fragapane, Tarragona y Estigarribia. D.T: Leonardo Madelón.
[Fuente: Noticias Argentinas]