Mastantuono se adapta y podría debutar este martes con gran aporte al equipo
El jugador se adapta rápidamente y podría estar en el campo mañana, aportando calidad y energía al equipo. Destacan sus habilidades en el último pase y la definición.
18/08/2025 | 10:15Redacción Cadena 3
FOTO: Mastantuono, a un paso del debut.
Franco Mastantuono, el nuevo fichaje del Real Madrid, se adapta a gran velocidad y podría tener minutos en el partido de mañana.
En la previa del debut en La Liga ante el Osasuna, el DT Xabi Alonso hizo hincapié en la llegada del argentino y se deshizo en elogios por su calidad y personalidad en los primeros entrenamientos.
/Inicio Código Embebido/
? Mastantuono— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2025
? @RaulAsencio7 pic.twitter.com/WYlvBrktzX
/Fin Código Embebido/
El entrenador destacó que el jugador aportará "calidad", "energía" y se mostró "comprometido defensivamente". Además, mencionó que en poco tiempo se ha notado en él "esa garra, ese espíritu argentino guerrero".
Valoró también sus cualidades técnicas, subrayando que "tiene una pierna zurda espectacular, tanto para balón parado como para el último pase". Asimismo, destacó su "buen nivel" y calificó a Mastantuono como "precoz", indicando que necesitará acompañamiento para continuar su desarrollo en el equipo.
La expectativa por su debut crece, y este martes podría ser el momento en que los aficionados puedan ver su potencial en acción.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo fichaje del Real Madrid? Franco Mastantuono es el nuevo fichaje del Real Madrid.
¿Qué dijo Xabi Alonso sobre Mastantuono? Xabi Alonso elogió su calidad, energía y compromiso defensivo en los entrenamientos.
¿Qué cualidades técnicas destacó el entrenador? Destacó su pierna zurda y su capacidad para el balón parado y el último pase.
¿Cuándo podría debutar Mastantuono? Podría debutar en el partido de mañana contra el Osasuna.
¿Por qué es importante su debut? La expectativa por su debut crece, ya que se espera que muestre su potencial en acción.