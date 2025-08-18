En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Mastantuono se adapta y podría debutar este martes con gran aporte al equipo

El jugador se adapta rápidamente y podría estar en el campo mañana, aportando calidad y energía al equipo. Destacan sus habilidades en el último pase y la definición.

18/08/2025 | 10:15Redacción Cadena 3

FOTO: Mastantuono, a un paso del debut.

Franco Mastantuono, el nuevo fichaje del Real Madrid, se adapta a gran velocidad y podría tener minutos en el partido de mañana.

En la previa del debut en La Liga ante el Osasuna, el DT Xabi Alonso hizo hincapié en la llegada del argentino y se deshizo en elogios por su calidad y personalidad en los primeros entrenamientos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El entrenador destacó que el jugador aportará "calidad", "energía" y se mostró "comprometido defensivamente". Además, mencionó que en poco tiempo se ha notado en él "esa garra, ese espíritu argentino guerrero".

Valoró también sus cualidades técnicas, subrayando que "tiene una pierna zurda espectacular, tanto para balón parado como para el último pase". Asimismo, destacó su "buen nivel" y calificó a Mastantuono como "precoz", indicando que necesitará acompañamiento para continuar su desarrollo en el equipo.

La expectativa por su debut crece, y este martes podría ser el momento en que los aficionados puedan ver su potencial en acción.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo fichaje del Real Madrid? Franco Mastantuono es el nuevo fichaje del Real Madrid.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre Mastantuono? Xabi Alonso elogió su calidad, energía y compromiso defensivo en los entrenamientos.

¿Qué cualidades técnicas destacó el entrenador? Destacó su pierna zurda y su capacidad para el balón parado y el último pase.

¿Cuándo podría debutar Mastantuono? Podría debutar en el partido de mañana contra el Osasuna.

¿Por qué es importante su debut? La expectativa por su debut crece, ya que se espera que muestre su potencial en acción.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho