Mastantuono se adapta y podría debutar este martes con gran aporte al equipo

Franco Mastantuono, el nuevo fichaje del Real Madrid, se adapta a gran velocidad y podría tener minutos en el partido de mañana.

En la previa del debut en La Liga ante el Osasuna, el DT Xabi Alonso hizo hincapié en la llegada del argentino y se deshizo en elogios por su calidad y personalidad en los primeros entrenamientos.

El entrenador destacó que el jugador aportará "calidad", "energía" y se mostró "comprometido defensivamente". Además, mencionó que en poco tiempo se ha notado en él "esa garra, ese espíritu argentino guerrero".

Valoró también sus cualidades técnicas, subrayando que "tiene una pierna zurda espectacular, tanto para balón parado como para el último pase". Asimismo, destacó su "buen nivel" y calificó a Mastantuono como "precoz", indicando que necesitará acompañamiento para continuar su desarrollo en el equipo.

La expectativa por su debut crece, y este martes podría ser el momento en que los aficionados puedan ver su potencial en acción.