FOTO: Cómo ver en vivo Bulgaria vs España por las Eliminatorias Europeas: horario y formaciones

Bulgaria recibe este jueves a España, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Stadion Vasil Levski. Se podrá ver por Disney+.

Se trata de la primera fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo. La “Roja” llega como campeón de la Eurocopa y subcampeón de la Nations League.

Probables formaciones

Bulgaria: Dyulgerov, Minkov, Petrov, Nedyalkov, Nürnberger, Chochev, Gruev, Milanov, Despodov, Petkov, Nikolov.

España: Simón, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Porro, Rodri, Pedri, Zubimendi, Williams, Yamal, Oyarzabal.

Cómo ver en vivo Bulgaria vs España

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.