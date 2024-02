Miguel Russo en Estadio 3: "El día que pase por mi cabeza irme lo diré"

El experimentado Miguel Ángel Russo extendió este domingo su leyenda como DT “canalla” al sostener su racha invicta como técnico de Rosario Central en el clásico con Newell''s, luego de la victoria por 1 a 0 con gol de Ignacio Malcorra que elevó a 12 cotejos sin perder, con siete victorias.

En diálogo con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, el entrenador campeón vigente del fútbol argentino habló del partido, de los rumores en redes sociales sobre una posible salida, de lo que viene para Central (Copa Libertadores) y también sobre su actitud de pedirle a los jugadores que no festejen ante la parcialidad “rojinegra” sino en el vestuario, este domingo tras un nuevo triunfo.

“En 2013 lo hice también cuando hizo el gol Niell. Es una cosa para la intimidad, la forma que tiene uno de actuar en la vida”, declaró.

Sobre la dinámica del cotejo, precisó: “Hay cosas que son importantes y otras que mejorar. Son partidos difíciles. Son clásicos hay mucho en juego, estoy contento porque los llevamos a nuestro partido. Lo pensé así. Entendía que tenemos un medio con mucha experiencia. Los clásicos son así: a veces se hacen divididos, a veces tenés la posesión”.

En esa línea, Russo hizo hincapié en la necesidad de estar preparados desde lo físico para la alternancia de competencias que se le viene al club de Arroyito y eso explica la administración de cargas respecto a algunos futbolistas.

“Me preocupa todavía. No es el ritmo físico es la cantidad de partidos y la recuperación. Se juegan muchos partidos en pocos días. El fútbol argentino es muy dinámico. Cada tres días y medio jugamos y se siente. Es poco descanso, pero en eso estamos”, enfatizó.

De cara a lo que viene, el DT auriazul consideró: “No nos podemos quedar con esto. Es un desgaste muy grande, vamos a ver de acá al jueves cómo llegamos, pero es un desgaste muy grande un clásico en esta ciudad”.

Por último, también desmintió de cuajo versiones que circulan por redes sociales sobre una posible salida del banco de Rosario Central.

“No uso ni leo ni me preocupan las redes sociales. Leo y escucho muy pocas cosas. Me llamó mi mujer y me preguntó si era cierto. No todo lo que se dice es verdad ni es real. Lo van a escuchar de mi parte. El día que pase por mi cabeza lo diré, creo que es la forma de hacerlo”, concluyó.

Entrevista de Estadio 3.