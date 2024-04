"Yuyito" González insistió con su coqueteo a Milei: "Es fachero y buen mozo"

Amalia "Yuyito" González volvió a insistir con su coqueteo a Javier Milei. Cuando estuvo en su programa de cable le dijo que era "más bonito en persona" y "buen mozo", entre otros piropos.

Con el presidente separado de Fátima Flórez, "Yuyito" acudió como invitada al programa "Noche al Dente", que conduce Fernando Dente por América. "Es más facha en persona", aseguró.

"Nos sorprendió su buena onda", afirmó la exvedette, que repasó sus éxitos de la década del ''80 y recordó cómo empezó en el medio: "Le debo a Sofovich estar acá sentada... No me gusta el negocio de la Playboy, si volviera el tiempo atrás no las haría".

En declaraciones previas, González se había pronunciado sobre la separación de Fátima y respondió a las preguntas de sus panelistas que le consultaron sobre un posible romance con Milei. Si bien a ella le parece atractivo, no se imagina estar al lado de una persona con un cargo tan importante.

"No debe ser nada fácil acompañar a un hombre que es presidente de un país porque en un punto perdés tu libertad", indicó.

